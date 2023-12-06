本报记者 姚亚奇

原标题：前11月中欧班列货物运量已超2022年全年

5日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至11月，中欧班列累计开行16145列，发送货物174.9万标箱，同比分别增长7%、19%，综合重箱率100%，其中货物运量已超2022年总运量。目前，中欧班列已通达欧洲25个国家217个城市。

据介绍，国铁集团坚持共商共建共享原则，加强国内国际协调合作，持续推动中欧班列高质量发展。加快中欧班列通道建设，兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程今年11月30日开通运营，年运输能力由1500万吨提升至6000万吨，运输时间压缩40分钟。持续实施扩编增吨措施，中欧班列编组辆数和牵引质量不断增加，班列运输能力提升10%。全程时刻表中欧班列稳定开行，运输时间较普通班列平均压缩20%以上，截至11月底累计开通5条线路。

(责编：罗知之、陈键)

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