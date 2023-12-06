孟 珂

原标题：11月份电商物流指数为113.1点 供需两端均有改善

12月5日，中国物流与采购联合会和京东集团联合发布的2023年11月份中国电商物流指数为113.1点，环比提高1.2点。

数据显示，电商物流总业务量指数创年内新高。11月份，电商物流总业务量指数为124.1点，比10月份提高1.7点。分地区来看，东部、中部和西部地区总业务量指数均有所上升，东北部地区有小幅回落，中部地区高于全国平均水平。

11月份，农村电商物流业务量指数为129.5点，比10月份提高0.9点；人员指数为116.3点，环比上涨3.2点，在连续8个月上升的基础上，涨幅进一步扩大。实载率指数由降转升，环比上涨0.7点，保持115点以上。

中国物流信息中心分析师吴江对《证券日报》记者表示，11月份，电商物流总指数显著提升，环比较10月份提高1.2点。在“双十一”电商购物节的带动下，11月份需求明显回升，总业务量指数和农村业务量指数均创出年内新高，两项指数分别比10月份提高1.7点和0.9点，农村业务量同比增速已接近30%。

物流时效指数连续回落。11月份，物流时效指数为100.7点，较10月份下降0.5点，连续四个月回落，但仍然维持在100点以上。电商物流企业供给效率有待进一步提升。

满意率指数、履约率指数、库存周转率指数环比回落。11月份，满意率和履约率指数分别较10月份回落0.7点和0.2点，库存周转指数较10月份回落1.7点，但三项指数均保持在100点以上。

“从供给端看，电商快递企业加快一线基层配送人员和干线运力投入，人员指数和运输实载率指数明显上涨，成本指数随之上涨，但受11月份订单高峰及部分地区严寒到来等因素影响，履约率和满意率指数小幅回落，库存周转速率有所下降，物流时效指数连续4个月下降。”吴江说。

在吴江看来，今年前11个月，电商物流总体运行稳中有进，供需两端均有明显改善，总指数已恢复到近5年高位。在居民消费方式转变、国货品牌崛起和电商领域新业态不断涌现的背景下，预计这一走势将有望继续保持。

(责编：罗知之、陈键)

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