前11个月中欧班列运量 已超2022年总运量
2023年12月06日09:27 | 来源：证券日报
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原标题：前11个月中欧班列运量 已超2022年总运量
本报讯 12月5日，《证券日报》记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，今年1月份至11月份，中欧班列累计开行16145列，发送货物174.9万标箱，同比分别增长7%、19%，综合重箱率100%，其中运量已超2022年总运量。目前，中欧班列已通达欧洲25个国家217个城市。
“中欧班列运量持续大幅增长，凸显我国外贸经济稳中向好的态势。”国铁集团货运部相关负责人表示，下一步，国铁集团将坚持以市场需求为导向，提升中欧班列运输能力和服务品质，持续打造国际物流品牌，推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全方向发展，为促进国际经贸往来、增进沿线人民福祉、服务和支撑共建“一带一路”高质量发展注入强劲动能。 （杜雨萌）
(责编：罗知之、陈键)
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