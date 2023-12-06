杨 洁

原标题：国有六大行联袂助力构建房地产发展新模式

12月4日，中国银行、邮储银行相继发布消息称，近期与多家房地产企业进行交流，共商新形势下房地产行业银企合作新思路，推动房地产市场平稳健康发展。至此，国有六大行均与房地产企业开展交流或座谈。

接受《证券日报》记者采访的业内人士表示，近期银行密集召开房地产企业座谈会，与企业进行深入交流，有助于改善房企融资环境，改善行业预期，促进行业加快向正常化回归。

房企：融资需求迫切

近段时间，一系列支持房地产企业的政策信号相继释放。11月17日，中国人民银行等三部门联合召开金融机构座谈会，要求各金融机构一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。11月27日，中国人民银行等八部门联合发布的《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》提出，“保持信贷、债券等重点融资渠道稳定，合理满足民营房地产企业金融需求”。

随后，多家国有大行积极落实政策及会议精神。12月4日，记者从中国银行获悉，近期，中国银行党委、管理层及相关机构主要负责人积极走访多家混合所有制及民营房企，围绕深化银企合作、金融助力房地产市场发展进行一对一交流。当日晚间，邮储银行发布消息称，近期，该行通过一对一座谈形式与八家房企深入交流，共商新形势下房地产行业银企合作新思路。

此前，工商银行、农业银行、建设银行、交通银行也均积极对接了多家房地产企业。从与房企的交流形式来看，工行银行、中国银行主要以一对一形式与房企进行业务交流；农业银行、建设银行、交通银行、邮储银行主要以召开座谈会形式与房企深入研讨。

整体来看，所涉及的房地产企业既包括行业头部，也包括各类所有制企业代表以及民营房企。在国有大行与房企的交流中，多家房企代表对当前市场形势等进行了分享。例如，有企业表示，近期国家出台了一系列支持政策，银行等金融机构积极响应、快速行动，逆周期调节正在发挥作用，融资环境逐步改善；房地产市场仍有结构性机会，对未来仍有坚定信心。

多家房企介绍了当前面临的困难挑战以及诉求。有企业表示：“目前面临阶段性困难、流动性紧张，市场预期有待进一步稳定，下一步关键在于提升精细化管理水平和产品力。”还有企业表示，自身持有各类商业物业，迫切希望能快速、足额地利用此类资产获取资金用于企业日常经营。

中指研究院企业研究总监刘水对《证券日报》记者表示，商业银行密集与民营房企座谈，解决民营房企融资难点、堵点等问题，加快解决房企合理诉求，加大其融资支持力度，将促进改善民营房企融资环境，有利于改善行业预期，促进行业加快向正常化回归。

大行：将持续优化产品与服务

通过与房企的业务交流，多家国有大行表示，将积极践行国有大行责任担当，加强银企对接，持续优化产品和服务，助力构建房地产发展新模式。

从下一步具体举措来看，各家银行均有所侧重。工商银行及农业银行表示，将重点围绕刚性和改善性住房、租赁住房等领域，在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款及债券承销与投资等方面加大资源投入，进一步深化合作，支持房企各周期多维度合理融资需求。

中国银行将从五方面开展工作，一是保持房地产新增信贷支持力度；二是助力房企盘活存量资产；三是持续支持民营房企发债融资；四是发挥中国银行全球化优势，通过银团贷款、债券承销投资等多元化金融服务支持房企在境外的新增、再融资等合理融资需求。五是高度重视暂时困难民营房企的风险化解工作。

建设银行表示，将与企业携手共进，更好支持房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业，加大境内外联动服务和母子协同力度，通过授信支持、投行服务、债券投资、展期和调整还款安排等全方位金融服务帮助企业改善流动性，助力房企穿越周期，做好“保交楼、保民生、保稳定”。

交通银行则提出以三专和两重的“3+2”机制做好对公领域房企金融支持服务，并将围绕住房场景做好零售信贷领域合作。其中，“三专”包括建立工作专班、创设专属审批通道、实施资产负债表改善专项计划；“两重”指一视同仁支持不同所有制房地产企业融资和推进保障性住房建设、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”。

根据会谈情况，邮储银行第一时间下发非国有房企重点支持名单，明确业务策略，确保精准滴灌。重点支持房企公开市场债券融资、优质楼盘项目建设和经营性物业抵押贷款。

58安居客研究院院长张波表示，对房企融资支持从监管指导到商业银行落实，说明当前各方对房地产行业资金侧面临的压力已经非常重视。未来，预计监管会通过一系列政策操作来满足房企合理融资的需求。

(责编：罗知之、陈键)

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