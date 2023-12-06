人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国有六大行联袂助力构建房地产发展新模式

杨 洁
2023年12月06日09:28 | 来源：证券日报
小字号

原标题：国有六大行联袂助力构建房地产发展新模式

12月4日，中国银行、邮储银行相继发布消息称，近期与多家房地产企业进行交流，共商新形势下房地产行业银企合作新思路，推动房地产市场平稳健康发展。至此，国有六大行均与房地产企业开展交流或座谈。

接受《证券日报》记者采访的业内人士表示，近期银行密集召开房地产企业座谈会，与企业进行深入交流，有助于改善房企融资环境，改善行业预期，促进行业加快向正常化回归。

房企：融资需求迫切

近段时间，一系列支持房地产企业的政策信号相继释放。11月17日，中国人民银行等三部门联合召开金融机构座谈会，要求各金融机构一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。11月27日，中国人民银行等八部门联合发布的《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》提出，“保持信贷、债券等重点融资渠道稳定，合理满足民营房地产企业金融需求”。

随后，多家国有大行积极落实政策及会议精神。12月4日，记者从中国银行获悉，近期，中国银行党委、管理层及相关机构主要负责人积极走访多家混合所有制及民营房企，围绕深化银企合作、金融助力房地产市场发展进行一对一交流。当日晚间，邮储银行发布消息称，近期，该行通过一对一座谈形式与八家房企深入交流，共商新形势下房地产行业银企合作新思路。

此前，工商银行、农业银行、建设银行、交通银行也均积极对接了多家房地产企业。从与房企的交流形式来看，工行银行、中国银行主要以一对一形式与房企进行业务交流；农业银行、建设银行、交通银行、邮储银行主要以召开座谈会形式与房企深入研讨。

整体来看，所涉及的房地产企业既包括行业头部，也包括各类所有制企业代表以及民营房企。在国有大行与房企的交流中，多家房企代表对当前市场形势等进行了分享。例如，有企业表示，近期国家出台了一系列支持政策，银行等金融机构积极响应、快速行动，逆周期调节正在发挥作用，融资环境逐步改善；房地产市场仍有结构性机会，对未来仍有坚定信心。

多家房企介绍了当前面临的困难挑战以及诉求。有企业表示：“目前面临阶段性困难、流动性紧张，市场预期有待进一步稳定，下一步关键在于提升精细化管理水平和产品力。”还有企业表示，自身持有各类商业物业，迫切希望能快速、足额地利用此类资产获取资金用于企业日常经营。

中指研究院企业研究总监刘水对《证券日报》记者表示，商业银行密集与民营房企座谈，解决民营房企融资难点、堵点等问题，加快解决房企合理诉求，加大其融资支持力度，将促进改善民营房企融资环境，有利于改善行业预期，促进行业加快向正常化回归。

大行：将持续优化产品与服务

通过与房企的业务交流，多家国有大行表示，将积极践行国有大行责任担当，加强银企对接，持续优化产品和服务，助力构建房地产发展新模式。

从下一步具体举措来看，各家银行均有所侧重。工商银行及农业银行表示，将重点围绕刚性和改善性住房、租赁住房等领域，在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款及债券承销与投资等方面加大资源投入，进一步深化合作，支持房企各周期多维度合理融资需求。

中国银行将从五方面开展工作，一是保持房地产新增信贷支持力度；二是助力房企盘活存量资产；三是持续支持民营房企发债融资；四是发挥中国银行全球化优势，通过银团贷款、债券承销投资等多元化金融服务支持房企在境外的新增、再融资等合理融资需求。五是高度重视暂时困难民营房企的风险化解工作。

建设银行表示，将与企业携手共进，更好支持房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业，加大境内外联动服务和母子协同力度，通过授信支持、投行服务、债券投资、展期和调整还款安排等全方位金融服务帮助企业改善流动性，助力房企穿越周期，做好“保交楼、保民生、保稳定”。

交通银行则提出以三专和两重的“3+2”机制做好对公领域房企金融支持服务，并将围绕住房场景做好零售信贷领域合作。其中，“三专”包括建立工作专班、创设专属审批通道、实施资产负债表改善专项计划；“两重”指一视同仁支持不同所有制房地产企业融资和推进保障性住房建设、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”。

根据会谈情况，邮储银行第一时间下发非国有房企重点支持名单，明确业务策略，确保精准滴灌。重点支持房企公开市场债券融资、优质楼盘项目建设和经营性物业抵押贷款。

58安居客研究院院长张波表示，对房企融资支持从监管指导到商业银行落实，说明当前各方对房地产行业资金侧面临的压力已经非常重视。未来，预计监管会通过一系列政策操作来满足房企合理融资的需求。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为城市发展注入新活力 多地提升精细化管理水平
　　人民网北京12月6日电 （记者夏晓伦）城市是人民群众赖以生存的家园，是推进高质量发展的重要载体，为人民群众提供精细的城市管理和良好的公共服务，始终是城市建设的关键重头。 有观点指出，在有限的空间和资源中创造更多附加值，以优越的制度环境和文化土壤为发展插上羽翼，凭精细的治理能力提高居民归属感和幸福感，成为城市竞争力的关键所在。…
我国经济稳步恢复、持续向好 为物流业高质量发展提供重要支撑
　　11月30日，兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程开通运营，年运输能力由1500万吨提升至6000万吨，运输时间压缩40分钟。 今年以来，我国加快中欧班列通道建设，持续实施扩编增吨措施，中欧班列编组辆数和牵引质量不断增加，班列运输能力提升10%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部