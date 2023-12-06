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“税力量”提振市场经营主体信心

朱宝琛
2023年12月06日09:30 | 来源：证券日报
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原标题：“税力量”提振市场经营主体信心

国家税务总局最新统计数据显示，今年前10个月，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元。

今年以来，一系列延续、优化、完善的税收优惠政策落地生根，释放出“真金白银”的红利，进一步稳定市场预期，提振市场经营主体信心，激发市场经营主体活力，提升市场经营主体创新发展动能，为我国经济持续向稳向好注入动力。

一方面，“税力量”助力民营企业轻装上阵、加速“起跑”。数据显示，今年前10个月，全国民营经济纳税人新增减税降费及退税缓费12385.6亿元。

为助力民营经济更好投身高质量发展，税务部门立足民营企业发展实际，从“政策找人”到“政策落地”全环节持续提升税务行政效能。比如，今年8月初，国家税务总局发布《关于接续推出和优化“便民办税春风行动”措施促进民营经济发展壮大服务高质量发展的通知》，推出和优化五方面28条便民办税缴费举措，重点聚焦以民营企业为主体的广大中小微企业和个体工商户所盼，促进一系列延续、优化、完善的税费优惠政策更好落实落细。

另一方面，“税力量”支持科技创新，增加企业研发投入的底气，增强企业发展动能。根据国家税务总局公布数据，今年前三季度，全国共40.3万户企业提前享受研发费用加计扣除政策。

企业是技术创新的主体，研发费用加计扣除政策是推进创新驱动发展的重要政策之一。为进一步激励企业加大研发投入，更好地支持企业创新发展，近年来，财税部门不断优化企业研发费用税前加计扣除政策。比如，在今年3月份将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%，并作为制度性安排长期实施。同时，新增7月份预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更快更好加大研发投入。

这项优惠政策针对性强、含金量高，意味着企业研发投入越多、减税就越多。这就缓解了一些企业在科技研发方面的资金压力，呵护了科技创新的“种子”，有助于进一步提振企业创新发展的信心。

综上可以看出， “税力量”正为经济高质量发展注入澎湃动力。

(责编：罗知之、陈键)
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