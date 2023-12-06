智能高铁体系架构在京张高铁等线路示范应用
2023年12月06日09:34 | 来源：科技日报
小字号
原标题：智能高铁体系架构 在京张高铁等线路示范应用
【成果播报】
科技日报讯 （记者马爱平）12月4日，记者从中国铁道科学研究院获悉，经中国铁道学会最终评定，该院参评项目“智能高铁体系架构及京张高铁示范应用”获得2022年度“中国铁道学会科学技术奖”特等奖。
智能高铁是涵盖设计、建造、运营全生命周期，由运输指挥、移动装备、工务工程、通信信号、旅客服务、安全监测等多个子系统构成的复杂巨系统。为确保各子系统高效集成、标准一致、数据协同，迫切需要构建顶层体系架构，并对关键技术进行工程验证。
据项目负责人介绍，项目依托国铁集团、中国工程院系列智能铁路科研课题，界定了智能高铁定义与内涵，提出了模数驱动、轴面协同的智能高铁复杂巨系统管理方法，系统构建了高普适性智能高铁体系架构及关键技术体系，成功指导建成世界首条智能高铁——京张高铁，形成我国智能高铁成套技术，为世界铁路提供了中国智能高铁解决方案。
中国工程院院士卢春房认为：“该项目研究成果总体达到国际先进水平。其中‘技术—标准—数据’三位一体的智能高铁体系架构、‘模数驱动、轴面协同’的智能高铁复杂巨系统工程管理方法达到国际领先水平。”
据悉，该项目成果已经推广应用到京雄城际铁路等其他高铁线路，指导了新建铁路成渝中线的智能化设计，同时辐射应用到国家能源集团、国家石油天然气管网集团有限公司等单位，经济和社会效益显著。
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 为城市发展注入新活力 多地提升精细化管理水平
- 人民网北京12月6日电 （记者夏晓伦）城市是人民群众赖以生存的家园，是推进高质量发展的重要载体，为人民群众提供精细的城市管理和良好的公共服务，始终是城市建设的关键重头。 有观点指出，在有限的空间和资源中创造更多附加值，以优越的制度环境和文化土壤为发展插上羽翼，凭精细的治理能力提高居民归属感和幸福感，成为城市竞争力的关键所在。…
- 评论
- 关注