原标题：智能高铁体系架构 在京张高铁等线路示范应用

【成果播报】

科技日报讯 （记者马爱平）12月4日，记者从中国铁道科学研究院获悉，经中国铁道学会最终评定，该院参评项目“智能高铁体系架构及京张高铁示范应用”获得2022年度“中国铁道学会科学技术奖”特等奖。

智能高铁是涵盖设计、建造、运营全生命周期，由运输指挥、移动装备、工务工程、通信信号、旅客服务、安全监测等多个子系统构成的复杂巨系统。为确保各子系统高效集成、标准一致、数据协同，迫切需要构建顶层体系架构，并对关键技术进行工程验证。

据项目负责人介绍，项目依托国铁集团、中国工程院系列智能铁路科研课题，界定了智能高铁定义与内涵，提出了模数驱动、轴面协同的智能高铁复杂巨系统管理方法，系统构建了高普适性智能高铁体系架构及关键技术体系，成功指导建成世界首条智能高铁——京张高铁，形成我国智能高铁成套技术，为世界铁路提供了中国智能高铁解决方案。

中国工程院院士卢春房认为：“该项目研究成果总体达到国际先进水平。其中‘技术—标准—数据’三位一体的智能高铁体系架构、‘模数驱动、轴面协同’的智能高铁复杂巨系统工程管理方法达到国际领先水平。”

据悉，该项目成果已经推广应用到京雄城际铁路等其他高铁线路，指导了新建铁路成渝中线的智能化设计，同时辐射应用到国家能源集团、国家石油天然气管网集团有限公司等单位，经济和社会效益显著。

(责编：罗知之、陈键)

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