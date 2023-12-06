人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

智能高铁体系架构在京张高铁等线路示范应用

2023年12月06日09:34 | 来源：科技日报
小字号

原标题：智能高铁体系架构　　在京张高铁等线路示范应用

【成果播报】

科技日报讯 （记者马爱平）12月4日，记者从中国铁道科学研究院获悉，经中国铁道学会最终评定，该院参评项目“智能高铁体系架构及京张高铁示范应用”获得2022年度“中国铁道学会科学技术奖”特等奖。

智能高铁是涵盖设计、建造、运营全生命周期，由运输指挥、移动装备、工务工程、通信信号、旅客服务、安全监测等多个子系统构成的复杂巨系统。为确保各子系统高效集成、标准一致、数据协同，迫切需要构建顶层体系架构，并对关键技术进行工程验证。

据项目负责人介绍，项目依托国铁集团、中国工程院系列智能铁路科研课题，界定了智能高铁定义与内涵，提出了模数驱动、轴面协同的智能高铁复杂巨系统管理方法，系统构建了高普适性智能高铁体系架构及关键技术体系，成功指导建成世界首条智能高铁——京张高铁，形成我国智能高铁成套技术，为世界铁路提供了中国智能高铁解决方案。

中国工程院院士卢春房认为：“该项目研究成果总体达到国际先进水平。其中‘技术—标准—数据’三位一体的智能高铁体系架构、‘模数驱动、轴面协同’的智能高铁复杂巨系统工程管理方法达到国际领先水平。”

据悉，该项目成果已经推广应用到京雄城际铁路等其他高铁线路，指导了新建铁路成渝中线的智能化设计，同时辐射应用到国家能源集团、国家石油天然气管网集团有限公司等单位，经济和社会效益显著。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为城市发展注入新活力 多地提升精细化管理水平
　　人民网北京12月6日电 （记者夏晓伦）城市是人民群众赖以生存的家园，是推进高质量发展的重要载体，为人民群众提供精细的城市管理和良好的公共服务，始终是城市建设的关键重头。 有观点指出，在有限的空间和资源中创造更多附加值，以优越的制度环境和文化土壤为发展插上羽翼，凭精细的治理能力提高居民归属感和幸福感，成为城市竞争力的关键所在。…
我国经济稳步恢复、持续向好 为物流业高质量发展提供重要支撑
　　11月30日，兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程开通运营，年运输能力由1500万吨提升至6000万吨，运输时间压缩40分钟。 今年以来，我国加快中欧班列通道建设，持续实施扩编增吨措施，中欧班列编组辆数和牵引质量不断增加，班列运输能力提升10%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部