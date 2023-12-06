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国家发展改革委发布首批碳达峰试点名单

2023年12月06日16:57 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月6日电（记者陈炜伟）国家发展改革委6日发布消息，按照《国家碳达峰试点建设方案》工作安排，经有关地区城市和园区自愿申报、省级发展改革委推荐、省级人民政府审核、国家发展改革委复核，确定张家口市等25个城市、长治高新技术产业开发区等10个园区为首批碳达峰试点城市和园区。

　　国家发展改革委有关负责人说，各试点城市和园区要切实履行主体责任，把碳达峰试点建设作为促进本地区经济社会发展全面绿色转型的关键抓手，统筹谋划重点任务、研究推出改革举措、扎实推进重大项目。

　　近日，国家发展改革委发布《国家碳达峰试点建设方案》。方案明确，在全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，聚焦破解绿色低碳发展面临的瓶颈制约，探索不同资源禀赋和发展基础的城市和园区碳达峰路径，为全国提供可操作、可复制、可推广的经验做法。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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