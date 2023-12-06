新华社天津12月6日电（记者王井怀、梁姊）12月6日，记者从中国海油天津分公司获悉，我国海上最北油田锦州9-3油田日产原油达到1080立方米，成功迈入日产千立方米油田俱乐部。

隶属于中国海油天津分公司的锦州9-3油田位于渤海辽东湾北部，是我国国内地处最北、水深最浅、纬度最高的海上油田，油田下辖6座生产平台，是集油气开采、处理、外输为一体的综合性海上生产单元。

油田1999年投产。近年来，油田在做好稳油控水的同时，加大力度挖掘剩余油潜力。油田工作人员将静态资料与动态资料相结合，根据断层附近剩余油相对富集的认识，在这一区域加大提液力度，为油田产量找到了新的增长点。

“2023年新增调整井项目增产效果显著，既完善了注采井网又开发了剩余油，提升了油田的经济效益。”中国海油天津分公司辽东作业公司主任工程师段国宝说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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