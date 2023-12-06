新华社北京12月6日电 按照《国务院关税税则委员会关于给予最不发达国家98%税目产品零关税待遇的公告》，根据我国政府与有关国家政府的换文规定，自2023年12月25日起，我国将对原产于安哥拉、冈比亚、刚果（金）、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚等6个最不发达国家的98%税目产品实施零关税。

记者6日从国务院关税税则委员会办公室了解到，国务院关税税则委员会近日发布公告，明确了上述安排。

国务院关税税则委员会办公室表示，我国给予安哥拉等6国98%税目产品零关税待遇，有利于践行中非友好合作精神，共筑高水平中非命运共同体。后续我国将继续根据换文进展，逐步给予所有与我国建交的最不发达国家98%税目产品零关税待遇。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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