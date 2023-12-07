冬日的河南省虞城县张集镇洪河湿地公园天朗气爽，艳阳高照，二三十余人的广场舞爱好者汇聚公园的小广场上载歌载舞，一派和谐热闹景象。“镇党委为我们这些广场舞爱好者提供了娱乐场所，配备健身器材，我们没事扭个广场舞锻炼一下身体，亨一下小曲，生活别提多开心了。”张集镇林堂村广场舞爱好者史学峰说。

近段时间以来，张集镇组织好27个基层党支部，瞄准创建目标，创新创建方法，确保“五星”支部创建走深走实。在“五星支部”创建中，该镇注重将提升群众生活质量和幸福指数作为重点工作来抓，群众生活日益丰富多彩。

为实现良好的创建宣传氛围，该镇充分利用村头大喇叭、微信群、抖音，为群众当场解答产业发展、移风易俗、生态环保、法律政策，以“零距离”便民服务拉近干群距离。目前，共开展“五星”创建宣传活动8场次。

连日来，该镇还组织全体班子成员、27个村支部书记以工作片为单位，开展逐村创建调研活动3场次，听取各村“五星”支部创建工作汇报，详细了解各村基本情况、工作取得成效、存在的困难和问题，征求“五星”支部创建的意见，结合调研情况，进行分析研判，制定镇村两级创建规划和实施方案，助推“五星”创建工作扎实推进。

据张集镇南刘集村党支部书记孙栓成介绍，该村通过规划新建了景区社区，社区居民自发组建了广场舞队、秧歌队、歌舞表演等多个文化娱乐队，定期组织居民开展丰富多彩的文化娱乐活动，丰富居民生活。“‘五星’支部创建不仅提升村民的幸福指数，我们还动员村内致富能人、贤人、带领大家搞好发展、共同致富。”孙栓成介绍，村党支部副书记张大健创建了河南亿达路桥有限公司，安排南刘集村60余人富余劳动力到企业务工，每人年收入4至10万元。

该镇成立“五星”支部创建工作专班，压实镇村责任，厘清职责分工，围绕各村创建目标，拉出清单，建好台账；充分发挥镇村128名网格员作用，激发党员内生动力，形成“党建+网格+党员”的良好态势，用制度推动创建工作落实。

“下一步，我镇将围绕‘产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕’等工作重点，深入开展‘五星’支部创建，进一步推动基层党组织赋能增效。”张集镇党委书记王仲奎信心满满地说。(王支援 李爱良）

(责编：曹淼、李源)

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