人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河南虞城张集镇：全力助推“五星”支部创建赋能增效

2023年12月07日08:36 | 来源：人民网
小字号

冬日的河南省虞城县张集镇洪河湿地公园天朗气爽，艳阳高照，二三十余人的广场舞爱好者汇聚公园的小广场上载歌载舞，一派和谐热闹景象。“镇党委为我们这些广场舞爱好者提供了娱乐场所，配备健身器材，我们没事扭个广场舞锻炼一下身体，亨一下小曲，生活别提多开心了。”张集镇林堂村广场舞爱好者史学峰说。

近段时间以来，张集镇组织好27个基层党支部，瞄准创建目标，创新创建方法，确保“五星”支部创建走深走实。在“五星支部”创建中，该镇注重将提升群众生活质量和幸福指数作为重点工作来抓，群众生活日益丰富多彩。

为实现良好的创建宣传氛围，该镇充分利用村头大喇叭、微信群、抖音，为群众当场解答产业发展、移风易俗、生态环保、法律政策，以“零距离”便民服务拉近干群距离。目前，共开展“五星”创建宣传活动8场次。

连日来，该镇还组织全体班子成员、27个村支部书记以工作片为单位，开展逐村创建调研活动3场次，听取各村“五星”支部创建工作汇报，详细了解各村基本情况、工作取得成效、存在的困难和问题，征求“五星”支部创建的意见，结合调研情况，进行分析研判，制定镇村两级创建规划和实施方案，助推“五星”创建工作扎实推进。

据张集镇南刘集村党支部书记孙栓成介绍，该村通过规划新建了景区社区，社区居民自发组建了广场舞队、秧歌队、歌舞表演等多个文化娱乐队，定期组织居民开展丰富多彩的文化娱乐活动，丰富居民生活。“‘五星’支部创建不仅提升村民的幸福指数，我们还动员村内致富能人、贤人、带领大家搞好发展、共同致富。”孙栓成介绍，村党支部副书记张大健创建了河南亿达路桥有限公司，安排南刘集村60余人富余劳动力到企业务工，每人年收入4至10万元。

该镇成立“五星”支部创建工作专班，压实镇村责任，厘清职责分工，围绕各村创建目标，拉出清单，建好台账；充分发挥镇村128名网格员作用，激发党员内生动力，形成“党建+网格+党员”的良好态势，用制度推动创建工作落实。

“下一步，我镇将围绕‘产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕’等工作重点，深入开展‘五星’支部创建，进一步推动基层党组织赋能增效。”张集镇党委书记王仲奎信心满满地说。(王支援 李爱良）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
稳增长政策持续发力 专家：优化产业政策应从两端发力
　　人民网北京12月7日电 （记者许维娜）形成促进消费的一揽子政策体系、释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展、17项措施调动民间投资积极性、六方面举措加大吸引外商投资力度……今年下半年以来，一系列稳增长政策措施陆续出台，为实现全年发展目标打下坚实基础。 临近年底，国内外各方面高度关注中国经济运行情况。…
少年中国问丨什么是“宇宙烟花”？我们能看见它们吗？
　　自古以来，观星空、探问天象就是人类一直致力于追求的方向。在这个充满神秘和惊奇的宇宙中，有一些特别的“烟花”，正在成为科学家们关注的焦点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部