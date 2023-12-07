原标题：看地震预警技术如何服务社会生活

地震发生时，纵波速度较快、破坏性小，横波速度较慢、破坏性大。地震预警系统可以在横波到达前向目标区域发出预警信息，利用电磁波比地震波“跑得快”的特性，迅速向破坏性地震尚未波及的区域发出地震避险警报。

我国国家地震预警系统——国家地震烈度速报与预警工程（以下简称“国家预警工程”）于2018年正式启动，并将于近期完成验收。近日，记者跟随中国地震局前往四川省、云南省等地，实地了解地震预警技术服务社会生活的具体应用。

预警能力提升，保护校园安全

数据显示，人们如果能在地震波到达时提前3秒收到警报，伤亡人数可降低14%；提前10秒收到警报，伤亡人数可降低39%；提前20秒，伤亡人数可降低63%。

2021年5月21日晚，云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县发生5.6级地震后，又发生了6.4级地震。“当时，地震预警终端发出橙色警报。全校师生仅用3分钟就完成了应急避险与疏散。”当地巍山二中教师项家德回忆道，“学校安装地震预警终端后，多次组织有针对性的地震应急演练，为师生应急处置地震事件打下了基础。”

“自2021年5月起，云南省大力推进地震预警终端进校园项目。巍山二中等第一批安装地震预警终端的中小学校在漾濞地震发生时都采取了快速、有效的避险措施。”云南省地震局监测科技处调研员李敏告诉记者，“截至2023年11月，地震预警服务终端已覆盖云南80%的中小学校，并预计于2024年实现全覆盖。”

据介绍，自国家预警工程建设以来，云南省地震监测与预警、烈度速报及信息服务能力大幅提升，地震整体监测能力由平均1.6级提升至平均1.1级，部分台站密集地区地震监测能力达0.2级。

护好重点行业“生命线”

地震发生后，避险减灾的每一秒都十分宝贵，利用好短短数秒或数十秒的预警时间，不但可以提醒人们就近躲避或紧急疏散，还能对重大设施和生命线工程进行紧急处置，减轻地震次生灾害威胁。

四川省人口稠密，大型水坝、高速公（铁）路、长输管线、城市管网等生命线工程日趋密集、复杂。地震发生后，应急救援对基础信息的需求非常迫切。

“目前，四川地震烈度速报与预警工程为能源、铁路、核电等重点行业积极提供信息服务，为重大项目提供安全保障。”四川地震台副台长、研究员苏金蓉说，“2022年5月至2023年11月，四川省地震局为四川消防救援总队提供608条地震预警信息，127条地震速报信息。收到预警信息后，消防人员会依据地震等级、区域等信息，及时启动地震救援预案和等级响应，实现消防救援力量科学调度。”

“当发生地震时，地震预警系统会迅速发出警告，并在地震发生后20分钟内自动研判生成电网负荷损失、停电线路、停电用户数量，以及应急抢修人、车、物分布情况等信息，为我们迅速开展应急救援和应急保供电作业提供依据。”国网四川电力公司应急工作人员李峰辉为记者讲解了地震预警系统响应流程。据介绍，自今年上半年接入地震预警系统数据以来，国网四川电力公司共收到地震预警信息54次，电网应急抢修效率大幅提高。

系统共建信息共享，拓展服务渠道

12月2日，云南省德宏傣族景颇族自治州芒市发生5.0级地震。地震发生8秒后，正在看电视的云南省内用户立刻收到屏幕上弹出的预警信息。

据李敏介绍，云南省是全国首个实现电视预警服务的地区。2020年，云南省地震局与云南广电、中国移动云南公司、中国电信云南公司等开展合作，共建电视地震预警信息平台。地震发生时，平台会展示预警等级图标、避震指导、地震到达倒计时、发震时间、震中参考地名、震级、预估本地烈度等信息。2021年5月至2023年10月，云南省共发布5级以上地震预警信息6次，服务电视用户累计超过2000万人次。

除电视地震预警外，四川省还通过手机App、支付宝小程序、腾讯公众号、应急广播（村村响）等方式拓宽地震信息服务渠道，并实现千万级用户覆盖。据了解，四川省在全国率先实现全省域秒级地震预警、分钟级地震烈度速报能力，地震预警首报时间平均为6.9秒。

（本报见习记者 李春剑 本报记者 崔兴毅）

(责编：罗知之、陈键)

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