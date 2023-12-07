人民网北京12月7日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，2023年11月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通线路300条，运营里程9915.6公里，实际开行列车321万列次，完成客运量25.8亿人次，进站量15.5亿人次。

11月份，客运量环比减少0.7亿人次、降低2.8%，同比增加11.6亿人次、增长81.9%，较2019年月均客运量增加5.9亿人次、增长29.8%。

11月份，全国总运营里程的平均客运强度为0.868万人次每公里日，较2019年全国总运营里程的平均客运强度降低18.1%。

(责编：王连香、高雷)

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