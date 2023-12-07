长三角一体化丨长三角百强企业年营收首次突破20万亿元
2023年12月07日19:24 | 来源：新华网
小字号
新华社上海12月7日电（记者王默玲）由长三角三省一市企业联合会共同发布的2023长三角百强企业排行榜近日出炉。长三角百强企业2022年整体营业收入首次突破20万亿元大关，达到20.2万亿元，同比增长6.00%。
长三角百强企业2022年总体实现了经营规模稳步增长、新兴产业企业成长较快的发展成果。数据显示，长三角百强企业2022年合计资产总额达到56.1万亿元，增加了4.3万亿元，同比增长8.23％。百强企业中有69家企业2022年营业收入超过1000亿元，比上年增加3家。
值得注意的是，长三角百强企业中的中国宝武2022年营业收入创纪录地达到10877.1亿元，增长率达到11.87%，成为长三角地区首家年营业收入突破万亿元大关的企业。
榜单数据显示，长三角新兴产业企业继续保持较高增长状态，互联网服务、风能太阳能设备制造、计算机及办公设备、通信设备制造、药品生产、软件和信息技术等6个行业表现亮眼。2022年，上述6个行业中上榜的新兴产业公司的营业收入增长率达到13.53%，比长三角百强企业的整体营业收入增长率高一倍以上。
“榜单发布五年来，见证了长三角百强企业整体营业收入由14.3万亿元成长到20.2万亿元，净利润由5700亿元增加到8400亿元。”上海市企业联合会副秘书长郑新尧说，“随着长三角一体化发展不断深入推进，长三角地区必将催生出新产业、新业态、新模式，推动新兴产业发展达到新的高度。”
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 全国首单水土保持项目碳汇交易成功
- 人民网长汀12月7日电 （欧阳易佳）全国首单水土保持项目碳汇交易今日在福建长汀成功签约，共交易长汀县罗地河小流域综合治理水土保持碳汇10万吨，总价180万元。 水土保持碳汇是指在对自然因素和人为活动造成的水土流失采取预防和治理措施后，产生碳汇的过程或能力。…
- 评论
- 关注