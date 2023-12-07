新华社上海12月7日电（记者王默玲）由长三角三省一市企业联合会共同发布的2023长三角百强企业排行榜近日出炉。长三角百强企业2022年整体营业收入首次突破20万亿元大关，达到20.2万亿元，同比增长6.00%。

长三角百强企业2022年总体实现了经营规模稳步增长、新兴产业企业成长较快的发展成果。数据显示，长三角百强企业2022年合计资产总额达到56.1万亿元，增加了4.3万亿元，同比增长8.23％。百强企业中有69家企业2022年营业收入超过1000亿元，比上年增加3家。

值得注意的是，长三角百强企业中的中国宝武2022年营业收入创纪录地达到10877.1亿元，增长率达到11.87%，成为长三角地区首家年营业收入突破万亿元大关的企业。

榜单数据显示，长三角新兴产业企业继续保持较高增长状态，互联网服务、风能太阳能设备制造、计算机及办公设备、通信设备制造、药品生产、软件和信息技术等6个行业表现亮眼。2022年，上述6个行业中上榜的新兴产业公司的营业收入增长率达到13.53%，比长三角百强企业的整体营业收入增长率高一倍以上。

“榜单发布五年来，见证了长三角百强企业整体营业收入由14.3万亿元成长到20.2万亿元，净利润由5700亿元增加到8400亿元。”上海市企业联合会副秘书长郑新尧说，“随着长三角一体化发展不断深入推进，长三角地区必将催生出新产业、新业态、新模式，推动新兴产业发展达到新的高度。”

(责编：胡永秋、杨光宇)

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