新华社福州12月7日电（记者刘诗平）全国首单水土保持项目碳汇交易7日在福建省长汀县签约，共交易长汀县罗地河小流域综合治理水土保持碳汇10万吨，总价180万元。

在当天举行的签约仪式上，水土保持项目碳汇交易监督方长汀县人民政府、出让方长汀县国有投资集团有限公司分别与受让方紫金矿业集团股份有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司签订协议。此次交易的碳汇项目由水利部水土保持监测中心参与和指导，厦门市碳和排污权交易中心提供交易服务。

所谓水土保持碳汇，指对自然因素和人为活动造成的水土流失采取预防和治理措施后，产生碳汇的过程或能力。罗地河小流域曾经是长汀县水土流失的典型区域，经过20余年水土流失综合治理，在发挥水土保持效益的基础上，显著提升了生态系统的碳储存能力和碳汇增量，碳储量增加约3万吨，年均增长1890吨；碳汇量达到约11万吨，其中土壤碳汇约6万吨、植被碳汇约5万吨。

统计显示，近年来，福建省加强水土流失综合治理，全省累计治理水土流失2900万亩、坡耕地50多万亩，造林1700多万亩，抚育森林2600多万亩，蓄水保土等生态效益显著，水土保持碳汇潜力巨大。福建省水土保持监测站在厦门市碳和排污权交易中心开通了水土保持碳汇专项账户，用于今后全省乃至全国水土保持碳汇的存储和交易。

水利部水土保持司司长蒲朝勇表示，水利部将总结推广此次交易经验，进一步完善水土保持项目碳汇理论与方法，建立健全水土保持碳汇监测、核算体系和统计制度，全力推动建立全国水土保持碳汇纳入温室气体自愿减排交易机制，为生态文明建设和美丽中国建设提供支撑。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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