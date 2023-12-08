世界最深、最大的极深地下实验室——
锦屏大设施投入科学运行
2023年12月08日09:05 | 来源：光明日报
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原标题：锦屏大设施投入科学运行
从清华大学获悉，中国锦屏地下实验室二期极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施（简称“锦屏大设施”）土建公用工程已完工，具备实验条件。首批来自清华大学、上海交通大学、北京师范大学、中国原子能科学研究院、中国科学院武汉岩土力学研究所等高校和科研院所的10个实验项目组进驻开展科学实验。这标志着世界最深、最大的极深地下实验室正式投入科学运行。
位于四川省凉山彝族自治州锦屏山地下2400米处的中国锦屏地下实验室具备“超低宇宙线通量”“极低环境辐射”“极低环境氡析出”“超洁净空间”等多种优势，是我国开展暗物质研究的绝佳场所。2010年12月，中国锦屏地下实验室揭牌并投入使用，标志着中国拥有了世界一流的洁净的低辐射研究平台，填补了我国深地实验室的空白。2018年，中国锦屏地下实验室二期项目获批国家重大科技基础设施项目，规划地下可用实验空间由原来的4000立方米增加到33万立方米。
据介绍，通过建设极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施，减少前沿物理实验辐射本底水平，是开展暗物质直接探测、无中微子双贝塔衰变实验和核天体物理等前沿实验的必要举措，可以提高我国科学家微观世界探索能力和自然界基本规律认知水平，对我国科学家率先取得原创性的重大突破、形成重要的国家科技创新平台具有极大意义。
锦屏地下实验室主任、北京师范大学党委书记程建平表示，锦屏大设施的建设为暗物质、中微子、核天体物理等前沿课题提供了一流实验环境，也为深地岩体力学、深地医学等深地科学提供了绝佳研究平台。未来，实验室入驻项目组将共同做好工艺设备安装和调试工作，打造好我国粒子物理和核物理领域的“国之重器”，助力国家科创平台“跨越式提升”。
(责编：罗知之、陈键)
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