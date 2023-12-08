海关总署：我国进出口连续2个月同比增长
本报记者 朱宝琛
见习记者 寇佳丽
12月7日，海关总署发布数据显示，今年前11个月，我国进出口总值37.96万亿元人民币，与去年同期（下同）持平。其中，出口21.6万亿元，增长0.3%；进口16.36万亿元，下降0.5%；贸易顺差5.24万亿元，扩大2.8%。
从单月数据看，今年11月份，我国进出口3.7万亿元，增长1.2%。其中，出口2.1万亿元，增长1.7%；进口1.6万亿元，增长0.6%；贸易顺差4908.2亿元，扩大5.5%。
“进入四季度，我国外贸发展的积极因素不断增多，进出口连续2个月同比增长，稳中向好的发展态势持续巩固。”海关总署统计分析司司长吕大良表示，根据中国海关贸易景气统计调查，反映出口、进口订单增加的企业占比均有提升，实现全年外贸促稳提质目标的基础更加坚实。此前公布数据显示，10月份，我国进出口3.54万亿元，同比增长0.9%。
“年初以来的各项政策、外贸展会等的效果在下半年逐步显现，内需持续恢复，都为11月份进出口带来积极影响。”商务部国际贸易经济合作研究院副研究员宋思源向《证券日报》记者表示，我国稳定的产业链供应链确保了贸易增长的韧性，长期看外贸企稳增长是必然趋势。
今年前11个月我国进出口呈现出以下主要特点：一般贸易进出口增长，比重提升；对东盟进出口增长，自欧盟进口增长；民营企业进出口保持增长；机电产品占出口比重近六成，其中手机、汽车出口增长；铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加。
例如，前11个月，我国出口机电产品12.66万亿元，增长2.8%，占出口总值的58.6%。其中，手机8852.5亿元，增长3.3%；汽车6529.2亿元，增长79.6%。
“11月份汽车出口延续了此前良好表现，说明我国制造业转型升级正不断塑造出口新动能。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授吕越对《证券日报》记者表示，我国机电产品出口动能充沛，彰显“中国制造”向“中国智造”加速迈进。
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