在12月7日举行的2023世界新能源汽车大会主论坛上，《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》正式发布。路线图提出，汽车产业力争于2030年前达到碳排放峰值，之后通过30余年的持续努力，支撑国家碳中和目标如期实现。

“汽车是我国碳排放的重要来源，2022年汽车运行碳排放量约占全社会总量的8%、交通领域总量的80%。”中国汽车工程学会名誉理事长、中国工程院院士李骏介绍，路线图首次在行业层面明确了汽车产业碳排放核算范围：即覆盖汽车运行产生的直接碳排放，以及汽车制造过程中消耗化石燃料产生的直接碳排放和消耗外购电力、热力产生的间接碳排放。

为实现上述目标，路线图提出了实施路径。以降低汽车运行碳排放为重点，以低碳产品助力低碳交通运输和能源体系建设；同时，以全产业链绿色协同发展提升产业竞争力、以新型生态建设推进经济社会发展全面绿色转型。

其中，乘用车领域将持续优化汽车节能技术，降低传统能源乘用车燃料消耗量，提升新能源汽车关键技术水平，加速新能源乘用车推广普及；商用车领域需要以场景需求为核心驱动力，加快纯电动和燃料电池技术的普及应用，并积极探索零碳燃料内燃机技术的创新发展。

为支撑汽车产业绿色低碳发展，路线图还提出了推进绿色低碳管理转型、支持绿色低碳技术创新、推动绿色低碳汽车发展、建设绿色低碳制造体系、统筹共建绿色降碳协同体系五个方面的15条保障措施建议。

《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》由工信部指导，中国汽车工程学会、中国汽车技术研究中心有限公司联合工信部装备工业发展中心、中国汽车工业协会、中国汽车工程研究院股份有限公司、中国电动汽车百人会以及有关企业和高校院所共同研究编制。（记者温竞华、王存福）

(责编：卫嘉、白宇)

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