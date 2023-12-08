人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》发布

2023年12月08日10:28 | 来源：新华社
小字号

在12月7日举行的2023世界新能源汽车大会主论坛上，《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》正式发布。路线图提出，汽车产业力争于2030年前达到碳排放峰值，之后通过30余年的持续努力，支撑国家碳中和目标如期实现。

“汽车是我国碳排放的重要来源，2022年汽车运行碳排放量约占全社会总量的8%、交通领域总量的80%。”中国汽车工程学会名誉理事长、中国工程院院士李骏介绍，路线图首次在行业层面明确了汽车产业碳排放核算范围：即覆盖汽车运行产生的直接碳排放，以及汽车制造过程中消耗化石燃料产生的直接碳排放和消耗外购电力、热力产生的间接碳排放。

为实现上述目标，路线图提出了实施路径。以降低汽车运行碳排放为重点，以低碳产品助力低碳交通运输和能源体系建设；同时，以全产业链绿色协同发展提升产业竞争力、以新型生态建设推进经济社会发展全面绿色转型。

其中，乘用车领域将持续优化汽车节能技术，降低传统能源乘用车燃料消耗量，提升新能源汽车关键技术水平，加速新能源乘用车推广普及；商用车领域需要以场景需求为核心驱动力，加快纯电动和燃料电池技术的普及应用，并积极探索零碳燃料内燃机技术的创新发展。

为支撑汽车产业绿色低碳发展，路线图还提出了推进绿色低碳管理转型、支持绿色低碳技术创新、推动绿色低碳汽车发展、建设绿色低碳制造体系、统筹共建绿色降碳协同体系五个方面的15条保障措施建议。

《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》由工信部指导，中国汽车工程学会、中国汽车技术研究中心有限公司联合工信部装备工业发展中心、中国汽车工业协会、中国汽车工程研究院股份有限公司、中国电动汽车百人会以及有关企业和高校院所共同研究编制。（记者温竞华、王存福）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：数实融合潮涌 积蓄工业经济新动能
　　在智慧矿山，5G无人矿卡编组作业，在保障人员安全的同时，也实现降本增效；在生产车间，利用工业互联网标识等技术，一条生产线能够实现柔性生产，同时加工多个不同需求的订单……这是工业互联网加速融合应用的一个缩影。 在位于中国信通院工业互联网与物联网总部基地的工业互联网数字化转型促进中心，通过视频、全息影片、裸眼3D、模拟产线、互动沙盘等多种形式，集中呈现了工业互联网赋能数字化、智能化的制造新场景、新方案、新模式。…
构筑竞争新优势 数字经济为高质量发展注入澎湃动能
　　 岁末回首，今年我国经济社会发展走过了一段不平凡的历程。在2023年中央经济工作会议召开前夕，“感知2023中国经济‘脉动’”系列报道，围绕2022年中央经济工作会议对2023年经济工作的部署、2023年《政府工作报告》明确的发展主要预期目标和工作重点，以及记者全年的采访调研，挖掘今年以来我国经济社会发展中，经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解等实践，全方面展示我国经济保持恢复向好的发展态势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部