多家电信行业领袖宣告 中东地区率先跨入5G-A时代
第17届《电信评论（Telecom Review）》领袖峰会于12月6日至7日在迪拜隆重召开，多家电信行业领袖携手登台，宣告中东地区率先跨入5G-Advanced（5G-A）时代。
5G-A是无线技术演进的最新成果，代表5G发展进入“下半场”。这项前沿技术能够实现既有网络能力的10倍提升，并引入通感一体、无源物联等新能力，满足更多样且复杂的场景需求，重构数智经济新范式，从而充分释放5G价值、构筑未来6G基础。随着标准、产业链、网络验证等全面就绪，5G-A已呼之欲出。
在峰会期间的“5G-A元年，中东携手并进”专题研讨会上，来自国际电联、du、etisalat by e&、卡塔尔Ooredoo、阿曼沃达丰、华为、爱立信、诺基亚等权威组织和领先企业的专家代表们分享了各自的5G-A项目、规划和蓝图，并共同宣告5G-A元年的开启。
中东各国在5G时代表现突出，网络覆盖及质量在全球均处于领先位置，形成不少可圈可点的用例，为当地的数字化转型和数字经济发展提供了重要支撑。在5G-A上，中东同样高度重视且先人一步展开布局，尤其进入2023年以来发展状况一路狂飙突进。
例如2023年8月，阿联酋电信和数字政府监管局（TDRA）宣布，与该国两家电信运营商（etisalat by e&和du）合作开展的5G-A试验项目二期工程取得圆满成功，向万兆物联网的广泛应用迈出坚实一步；9月份，沙特Zain与华为共同发布5G-A发展新进展，为实现共创无与伦比的连接时代的目标，双方正合作推进“5.5G City”联合创新项目；10月份，du与华为共同发布全球首个5G-A Villa样板点，充分展示多项前沿技术的无缝集成；同样在10月份，巴林stc成功实现5G 3CC载波聚合技术试运行。
中东乃至全球5G-A的启用将撬动百倍市场机会，打开全新格局。预计未来三到五年，5G-A将取得更多进展，为增强无线能力、扩展联接和面向企业客户推出一系列颠覆性的独特服务铺平道路，帮助运营商增加收入和巩固产业链核心位置，促进社会进一步深化数智化转型。
本届《电信评论》领导人峰会在第16届峰会的成功基础上继续举办，上届峰会吸引了来自58个国家的高管（CXO）参加，使之成为一场具有中东特色的全球盛会。
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