今年12月8日，新海航迎来正式加入辽宁方大集团两周年。两年来，新海航在海南省委、省政府和中国民航局的正确领导下，高举党建引领鲜明旗帜，塑造“党建为魂”企业文化，按照“2022年是整顿年、2023年是巩固年、2024年是大发展年”工作推进节奏，咬定目标、风雨兼程、砥砺前行，聚焦航空主业发展，全面推行精细管理，加重加厚安全工作，擦亮服务金字招牌，实现脱胎换骨式的自我革新，迈入高质量发展的崭新征程，奋力谱写更好服务建设交通强国和海南自由贸易港等重大国家战略的海航篇章。

一、坚守初心，党建引领开创新局

坚持和加强党的领导是促进民营经济发展壮大的根本保证。新海航上下深知，过去只有党的领导才能让海航重整重生，当前也只有党的领导才能让海航展翅高飞，感党恩、听党话、跟党走是新海航必须始终坚持的正确政治方向，始终把党建引领作为推动新海航高质量发展的“根”和“魂”。

一是牢牢把握正确政治方向。新海航深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的旗帜为旗帜，以党的方向为方向，以党的意志为意志，深刻领悟蕴含其中的世界观和方法论，做到学思用贯通、知性行合一，不断推动主题教育走深走实，以高质量党建引领企业高质量发展。

二是塑造“党建为魂”企业文化。截至目前，海航航空集团共有党员13662人，下辖各级党组织722个，其中基层党支部614个，基层党组织占比达85%。新海航全面弘扬辽宁方大集团“党建为魂”企业文化，坚定不移用党的路线方针政策引领企业发展、按党的宗旨经营企业、用党的思想管理企业，严格落实党委会、“三会一课”、主题党日、党建联建、民主评议等党建制度，一体推进不能腐、不想腐、不敢腐和全面从严治党各项举措，着力构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产工作格局，建设“党建上蓝天”工作品牌，设立“党员先锋岗”576个、“党员突击队”220个、“党员志愿服务队”129个，围绕运力恢复、重要航班保障、运行风险专项治理等急难险重任务，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员和先锋模范作用，涌现出党的二十大代表、海南航空飞行部党委委员李雪峰等大批优秀党员干部。

三是坚持党建业务“互促共进”。积极探索党建引领新思路新经验，推动党建工作与安全生产经营各项工作深度融合，总结提炼“两抓五促进”党建工作法，即抓“两个引领”思政工作方法，抓“三大体系”党建工作制度，以党建促安全、以党建促稳定、以党建促作风、以党建促服务、以党建促发展，实现党建工作与经营管理“双线互动”和上下联动、齐抓共管、同向发力，党的建设持续加强，安全生产稳中有进，生产经营持续向好，改革创新成效显著，职工福祉持续改善，“红色引擎”作用更加强劲，入选“2023全国企业党建创新优秀案例”。全面落实调查研究“深、实、细、准、效”五字诀，通过“党委下一线员工接待日”、内网员工论坛和各级党组织的一线座谈，充分了解和认真处理工作一线的实际情况、员工遇到的各类难题和对企业发展的意见建议，解决员工各类“急难愁盼”问题4600条。

二、加重加厚安心，确保“两个绝对安全”

安全责任大于天，统筹发展和安全是中国式现代化的重大原则。新海航牢记职责使命，以“时时放心不下”的责任感，将“两个绝对安全”的重要指示精神不折不扣落到实处，让党和国家放心、让人民群众安心。

一是对标对表加重加厚安全。极端重视海航安全生产，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，严格遵守、认真贯彻国务院安委会安全生产“十五条措施”和民航局的各项安全管理规定及操作规程，从思想上始终把保证安全作为首要政治责任和头等大事抓紧抓实，从行动上全面践行安全发展理念、严格落实安全生产责任，做到“上天必须安全，隐患留在地面”和“宁听骂声，不听哭声”，学习航天精神，确保万无一失，实现工作“零误差”，力争成为世界第一安全的航空企业。截至目前，海航航空集团的整体民航安全核心指标位于行业前列。

二是系统防控加重加厚安全。深入开展安全大检查和安全隐患排查治理，系统排查安全思想认识、专业队伍建设、规章标准执行、安全管理链条、安全保障能力、安全责任落实等方面存在的问题，发现问题、及时整改，以最严的标准把好守住安全关口，持续加强航班运行风险防控，不断提高全链条、全过程风险防控能力。

三是充分投入加重加厚安全。破产重整进程中的老海航受疫情影响，约1/6的飞机“趴窝”，航空器长期封存，人员熟练度下降，给生产经营恢复带来巨大挑战。辽宁方大集团董事局主席方威当机立断，决定成立专项工作组，“不降成本、不惜代价”加重加厚安全管理，统筹推进飞机解封复航工作，不断加大安全资金投入，累计投入航材和维修资金近195亿元，恢复各类停场飞机200余架次。

四是作风建设加重加厚安全。狠抓作风和能力建设，制定“党建促安全工作”指导意见，将各航司党委书记纳入安全管理委员会，完善党委安全议事机制，督促落实安全工作责任，并建立常态化的工作学习机制和丰富多样的宣传教育活动，有效提升一线员工的安全意识和规章意识，大力整治人为因素不安全问题。在300人以上符合要求的企业设立专职党组织书记，在各公司设立党群工作部门，不断推动党建重心下移、力量下沉。

五是激励队伍加重加厚安全。2022年新海航先后四次为员工逆势涨薪，成为当年境内仅有的一家涨薪航空企业，通过长、短期激励相结合的方式，切实提升飞行、机务、乘务等核心安全队伍的获得感和满意度，有力加强航空安全管理。

三、奉献真心，擦亮服务金字招牌

真情服务底线，和飞行安全底线、廉政安全底线并称为民航“三条底线”。航空运输业是服务行业，坚持人民航空为人民，全心全意为人民服务是中国民航的根本宗旨。“五星服务”是海航的金字招牌，任何时候都不能暗淡，只能擦得越来越亮，不断满足人民群众对美好航空出行的新需求，切实增强人民群众对民航发展成果的获得感。

一方面，做强专业化服务。组建乘务标杆团队“海天祥云组”，万米高空搭建临时“产房”助力旅客分娩，紧急备降新西伯利亚救治突发疾病旅客，33小时不间断真情呵护接海外同胞回家，连续19天不懈坚守保障滞留旅客返程……为更好地处置机上突发情况，在乘务员日常训练中，旗下各航司除注重乘务专业知识技能的培养外，还增加了对航空医学知识和特情处置方面的训练，以专业技能保障优质服务。。

另一方面，推动全服务转型。新海航深化服务工作供给侧结构性改革，致力于提高航空服务全周期管理水平，按照“整体规划，分步实施”的原则持续推动全服务转型工作，帮助旅客实现“行李跟踪”，提供“机+酒”等全流程服务，推出特殊旅客线上申请小程序、提供可视化无陪儿童保障服务，上线“首乘无忧”“突出贡献旅客”“生日旅客”等特殊服务，逐步提供免费餐食和行李托运等服务类目，餐食中还包括“新疆大盘鸡”“津味酱烧鱼丁饭”“闽南姜母鸭饭”“傣味香茅草烤鱼餐”等极具地域特色的美食。全服务转型工作启动后，航班好评率持续上升。

四、厉行细心，降本增效立竿见影

精细化管理是民航业增强自身竞争力、实现高质量发展的关键举措。新海航全面推行精细化管理，有效应对世纪疫情、重整重生、地缘政治博弈等多重不利因素影响，实现降本增效、健康运行。

一是高度重视规范化管理。新增和修订18个业务体系3300余项管理制度，严格把控业务流程标准，大力推动管理标准化、规范化、系统化，构建起科学规范的法人治理体系。比如，针对航材库存盘点发现的闲置航材库存量过高问题，首创“航材超市”模式，在满足生产保障需要的同时还减少了航司的资金积压。

二是大力推行信息化建设。在民航业内首次建立日成本管理机制，打通市场、运行、采购、人事、财务等关键业务系统，对生产经营的每一个环节都做到精准管控，对每一天的成本和收入都了如指掌。打造“三天一台”运行信息化保障体系，辅助运行控制人员自动监控运行限制告警和集成数据决策，提升运行风险管控水平和运行品质，实现航班控制、放行、协同的自动化管控。围绕旅客“智慧出行”，建设统一用户画像的全生命周期管理，为旅客提供精准的自助服务，自动化覆盖率超80%。市场收益管理实现全局自动化，敏捷数据分析和关键业务监控过程一键完成，收益管理的关键监控耗时缩短90%以上，航班价格检查管理自动化处理，时间压缩至1分钟以内，效率提升近98%，有效解决收益数据分享难、监控难、分析慢的痛点。基于全流程的管控工作建设各类风险自动化监控点，通过系统进行每日的成本管控与分析。

三是整治“跑冒滴漏”问题。在新海航，该花的钱不计成本，不该花的钱一分也不能花。围绕安全生产、服务提升、产品创新等多个领域，开展以“精细化管理”为专题的大学习大讨论，让精细化管理理念深入人心。坚决治理“跑冒滴漏”问题，大到依托大数据和飞行技术实现节油，小到电路控制板的自主修复。两年来，总计发现“跑冒滴漏”问题点8100余个，通过堵塞“跑冒滴漏”累计降本创效逾74亿元。为企业增收节支、创造利润的观念已深入人心。

2022年9月，海航控股成功摘星脱帽，历史问题彻底解决；2023年9月，海航航空集团位列2023年中国民营企业500强第278名和服务业100强第66名，实施精细化管理对此起到重要作用。

五、激励匠心，干事创业热情高涨

人才是第一资源，创新是第一动力。新海航高度重视通过制度创新引导和激励员工，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的鲜明用人导向和员工用心用情干事创业的强大合力，不断增强全体员工在新海航发展新征程中的获得感、参与感、自豪感。

一方面，坚持“干到给到、上不封顶”。树立正确选人用人导向，通过公开竞聘等模式，遴选任命中、基层管理干部。大力整治“平均主义”和“大锅饭”问题，在市场、服务、运行、人力等各个业务体系全面建立“赛马”制度，奖优罚劣、比学赶超，两年来累计兑现激励金额逾6.3亿元，其中单项奖金最高达千万元。员工为企业创造效益的强烈欲望前所未有，思想观念发生深刻变化。

另一方面，鼓励“员工建言、企业采纳”。通过员工论坛发帖、“我是小诸葛”合理化建议收集活动，员工建言献策蔚然成风，纷纷对企业生产经营发展出谋划策。截至目前，已有600余条合理化建议被企业采纳。截至目前，海航航空集团总计拥有有效专利和软件著作权约500件，各类创意、创新、创效为企业带来效益，获得广泛好评。共有约460个项目通过降本创效评审，审定激励金额逾864万元。

如今在新海航，人人爱企如家，个个铆足干劲，一派热火朝天。在激烈的业务比拼中，一批有能力、有想法、爱企业、肯拼搏、乐于哈下腰干实事的新海航人脱颖而出，在推动企业高质量发展中走向广阔舞台、实现自我价值。

六、提振信心，发展质量显著提高

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，也是打造具有强大竞争力的一流现代企业的首要任务。为落实好高质量发展任务、确立好新海航发展目标，辽宁方大集团董事局主席方威要求“一定要按照国家战略、按照法律法规、按照民航局要求、按照新海航制度、按照市场化原则去做”，提出“安全第一、服务第一、利润第一”的发展目标，推动新海航的发展基础更加坚实、发展质量显著提高、发展成果更加丰硕。

一是经营思路重大转轨。彻底扭转过去“只追求收入规模、不注重发展质量”的发展思路，在确保安全水平和服务品质的基础上，通过积极创新产品、加大营销力度、拓展辅营收入、严控内部成本等系列举措，到今年1月，海航航空已经实现近5年同月份首次经营性盈利。新海航的经营发展实绩，主要表现在三组数据上：第一组数据，今年暑运期间，海航航空集团执行国内航线航班量超13.5万班，承运旅客超2030万人次，均超过2019年同期水平，平均客座率达89%，高于行业均值8个百分点，航班正常率高于行业均值1.05个百分点，如不考虑汇率变动，已实现今年1至10月整体盈利。第二组数据，2023年10月31日海航控股披露三季度报告，公司第三季度实现营业收入191.02亿元、同比增长149.64%，当季实现净利润24.95亿元，创造公司第三季度新的盈利记录。第三组数据，海航航空集团境内各航空公司今年冬春航季共计新开加密境内外航线178条，国内日均计划航班量达2445班，同比2019年冬春航季增长11%，生产运营情况持续向好。

二是提高协同运转效率。从“各自为战”到“集团军作战”成为新海航管理升级的重要举措。海航航空集团作为上级平台单位不断做大做实，通过制定总体计划、进行资源协同、推动监督落实并及时校准，整体经营能力大幅提升，各下级单位也都能从中受益。新海航各主基地航司发挥自身优势，在属地建立完善的后勤保障、航班地面保障机制，主导海航航空旗下各公司在当地的运行发展，充分利用“集团军作战”整体优势争取到各方最大支持力度，在有效统筹、高效协同下确保各航司航班运行平稳和空勤驻外人员保障。海航航空旗下各航司加强沟通交流，进行航线资源置换，增强业务协同共享，实现1+1＞2效果。

三是服务扩大内需大局。为落实扩大内需国家战略，海南方大航空发展有限公司统筹海航航空集团旗下境内11家航司，推出“飞行通”机票组合产品，以“买1送1返1”的创新产品形式，让旅客获得3倍价值权益，“促出行”扩内需，助力消费繁荣。

新海航重整以来坚持战略先行，聚焦主业，发扬“变、干、实”的工作作风，围绕安全、飞行、服务、维修等核心工作，恢复一年以上停场飞机95架。截至2023年11月，执飞国内航线1311条，航班量恢复至2019年的93%（全民航恢复率105%）；执飞国际航线50条，恢复至2019年的44%（全民航恢复率60%）。从2022整顿年、2023巩固年到2024发展年，不断推动航空主业做优做强。

其中，海航航空集团积极配合国家以及民航局有关加快国际客运航班稳妥有序恢复的决策部署，2023年累计运营北京、上海、深圳、海口等20余个城市出港的近80条国际和地区客运航线，满足旅客出行需求。未来，新海航还将增加航线扩大网络，努力恢复中美等国际航线，将力争恢复并超过疫情前的航线数量。

随着民航市场的复苏，新海航还重点布局民航关键岗位，在全国巡回分批次举行210余场线下招聘活动，招聘乘务、安全员、机务、地服等岗位一线生产人员4600余人。今年4月，海航航空集团还与中国商飞公司签署100架飞机框架性订单协议，其中包括60架C919国产大飞机，为旅客提供国产大飞机安全、舒适、便捷的全新体验。

四是助力自由贸易港建设。辽宁方大集团董事局主席方威多次强调：“海航的总部在海南，海南省委、省政府关心我们、支持我们，我们首先要为海南自贸港建设发挥好作用。”2022年8月，海南省新冠疫情牵动着全国人民的心，为全力保障抗疫“空中通道”畅通，海航航空组织78个航班运送1万余名医护人员援琼，运送逾15万名滞留海南旅客平安回家，用实际行动助力海南打赢疫情防控“阻击战”，旗下共计5个先进集体和16个先进个人获民航中南局表扬。服务海南“两个基地”“两个网络”“两个枢纽”建设，加大海南进出港航线运力投放，执飞海南进出港航线165条，在海南市场份额超过42%，积极助力海南自由贸易港打通“空中大动脉”。2022年8月，海航技术旗下公司在海口空港保税区一站式维修基地喷漆机库首次完成波音787宽体机整机喷涂；2022年11月，海航技术旗下公司承接首单进境飞机发动机更换业务。2023年10月，海航技术完成首单进境飞机APU（辅助动力装置）维修业务，所涉及航材享受自由贸易港原辅料“零关税”、关税减免等优惠政策。

按照辽宁方大集团规划，新海航机队2029年要达到1000架以上、2035年达到1200-1300架，并不断向安全、服务、利润“三个第一”的目标迈进。

七、呵护暖心，发展成果共建共享

员工是企业的主人，企业是员工的家。新海航以产业工人队伍建设改革为核心抓手，充分调动全体职工的积极性、主动性、创造性，完善工会福利体系，维护职工合法权益，确保“一人在方大，全家有保障”。

企业重整过程中，“减员增效”几乎是最常用的一招。但辽宁方大集团接手新海航后，秉承“方大发展为了员工、方大发展依靠员工、方大发展成果由员工共享”理念，不仅不减一名员工、不减员工一分钱工资、不减员工一分钱福利待遇，还接连四次为员工涨薪，全面恢复原有福利，新增“孝敬父母金”、员工家属医疗费用资助、免费工作餐、员工子女“方威励志奖学金”共4项方大特色福利，每年增加人力资源投入10余亿元。海航航空集团累计向员工父母发放“孝敬父母金”超2亿元，为8名员工子女发放“方威励志奖学金”，为员工及员工家属提供医疗费用资助逾6807万元，员工稳定性、主动性、获得感不断增强。

八、回报爱心，公益事业蓬勃发展

民营企业作为社会财富的创造主体和分配主体之一，理应成为共同富裕的重要参与者和贡献者，为实现中国式现代化多作贡献。新海航始终牢记党恩、关心民生，开展丰富多彩的公益慈善活动，积极践行企业社会责任。

两年来，海航航空集团旗下各航司累计保障无陪儿童超8.8万人次，保障轮椅旅客逾10.6万人次，进行地面及机上急救、运送人体器官及造血干细胞1300余次，总计收到感谢信9400余封、锦旗940余面、表扬电话3万余通。新海航上线“特殊贡献旅客服务”产品，截至目前累计服务国家荣誉获奖者、院士、军人、消防员等共计2.6万余人次。近年来，包括新海航在内的辽宁方大集团用于开展公益慈善事业、脱贫攻坚、乡村振兴、履行社会责任等捐款和投入资金累计超过54亿元，热心慈善事业、社会责任、对外捐助等是辽宁方大集团及新海航的责任所系、爱心所归。

但与此同时，新海航在参控股企业的管理上，还面临着诸多历史遗留问题尚待解决的困境，诸如天羽飞训与主业高度相关未纳入引战范围需另行出资购买、桂林航空突破“一张网”管控股权控制权未能移交、土耳其货航股权无法确权、易航科技面临大额或有负债面临破产风险、北京海航大厦部分已经收购资产被确权给第三方等股权或资产的瑕疵问题等等。如果有朝一日这些历史遗留问题得到化解，新海航便能够真正实现“轻装上阵”、展翼翱翔。

即将到来的2024年，是新海航的大发展年。新海航将坚守主业、做强实业，充分发挥民航企业网络型经济的特点和拉动上下游产业发展的优势，积极参与建设交通强国和海南自由贸易港等重大国家战略，聚力打造打造安全第一、服务第一、利润第一的世界级航空公司，在中华民族伟大复兴历史进程中主动担当作为、作出新的贡献！

(责编：曹淼、高雷)

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