人民网记者 夏晓伦

来自中国的初创企业打造了一种天然高分子材料——蓝晶TM PHA（聚羟基脂肪酸酯），由微生物利用可再生生物质合成，具有与传统塑料相似的轻盈、柔韧、坚固的性能，但可以在自然环境或堆肥设施中迅速分解，减少对环境的负面影响。

即将要去深圳出差的王先生在出发前打开出行软件，“预订机票的时候，我首先会查看符合自己时间需求的航班，如果时间段内多个航班价格相差不多，这种情况下，我一定会选择减碳量更优秀的班次。”他说。

如今，无论是各行各业的发展，还是人们的日常生活，低碳绿色的发展理念都已深入人心。近年来，我国持续推进“双碳”行动，不断给世界带来更多可持续发展的空间与可能，众多科技企业也正加大力度践行ESG发展理念。

蓝晶TM PHA，是一种多功能且经认证的可生物降解的天然有机聚合物。

在迪拜举行的第28届联合国气候变化大会上，微笑提案的获奖团队蓝晶微生物展示了以蓝晶TM PHA为核心的可降解环保手机包装盒技术方案，通过科技创新应对气候变化。

据了解，“微笑提案”是由OPPO研究院发起的科创赋能平台，其成立初衷是帮助存在资源、平台桎梏的科技工作者、创业者，使更多科技创新的火苗能够顺利生长。2022年起，微笑提案面向全球科技创新工作者、创业者，征集并赋能创新技术解决方案。

在众多优秀提案中，已有一批率先孵化落地。以蓝晶TM PHA为例，在OPPO的支持下，蓝晶微生物打造的环保手机包装盒，目前已在Find N2 Flip特别定制款中全面应用。在近日举办的中国企业家博鳌论坛上，“微笑提案”入选“2023中国企业ESG优秀案例”。

“可持续发展需要全行业共同努力，一些初创公司在技术壁垒、缺乏资金等方面面临很多挑战，尤其是在技术产品化和用户沟通方面缺乏经验。”OPPO研究院院长廖劲松表示，有鉴于此，决定共同努力，愿意为更多方提供平台。

一直以来，OPPO将低碳环保的理念贯彻到企业生态和产品中，旨在实现“绿色运营”。去年，OPPO成立了碳中和工作组，宣布启动碳中和规划，确定低碳发展目标和行动路线，在运营减碳、能源替代、规划减碳、产品减碳、业务支撑五大领域设置了16个减碳场景，并在MWC2023大会上，发布了《OPPO低碳发展白皮书》，承诺2050年实现自身运营碳中和。

根据第三方机构碳排放核查的结果显示，2022年度，在OPPO自身运营温室气体排放量中，企业实体控制的直接温室气体排放与因运营外购电力和外购热力所产生的温室气体排放占比分别为2.85%和 97.15%。

实际上，除了科技制造业，互联网科技企业也在不断提升ESG治理水平。而对于经常出差的王先生来说，低碳意识则体现在他对于出行方式的选择上。

作为全球商业的风向标，企业是否选择低碳出行，正在成为其可持续发展的重要衡量标准。据携程商旅发布的“企业低碳出行数据”显示，已有60%的商旅企业选择使用低碳出行产品，85%的企业员工更钟爱低碳出行。

“携程商旅的低碳风潮，始于2022年，我们上线了航班碳排放数据，开启了国内差旅低碳数据先河，此后新增了酒店、火车、用车碳排放数据和企业差旅碳排放账单。”携程商旅ESG项目负责人查君表示。

对此，业内人士指出，ESG所倡导的创新生态、可持续发展模式是世界一流企业的主要特征，是增强企业核心竞争力的重要手段。要成为一流的科技企业，仅仅依靠自身实现业务的高质量发展还远远不够，更应该让ESG重塑企业价值，科技致善赋能美好生活。

“我们将坚持在无障碍、数字健康和环境保护方面取得更多技术突破，为用户创造可持续的生活。同时致力于成为行业中一个更有能力、更可靠、更值得信赖的合作伙伴，与更多具有创新精神的优秀合作伙伴一起，携手创造一个更环保、更可持续的未来。”廖劲松说。

(责编：孙红丽、高雷)

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