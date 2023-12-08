我国新能源营运汽车规模达到164万辆
2023年12月08日19:45 | 来源：新华网
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新华社海口12月8日电（记者温竞华、叶昊鸣）交通运输部副部长王刚8日表示，我国新能源营运汽车规模目前已达到164万辆，其中新能源公交车约54万辆，新能源出租车约30万辆，新能源城市配送车约80万辆。
王刚是在当日举行的2023世界新能源汽车大会上作此表述的。他说，我国着力加强新能源汽车充电设施供给，目前全国已经建成充电停车位的服务区6257个，占高速公路服务区总数的94%，全国高速公路服务区累计建成充电桩2万个，可为小型客车提供4.9万个充电车位。“北京、辽宁、吉林、上海、浙江等11个省份高速公路服务区充电设施覆盖率达到100%，进一步满足人民群众便捷可靠的出行需求。”
据了解，交通运输部加快完善智能化交通基础设施体系，组织开展自动驾驶关键核心技术攻关，在北京、上海、苏州、郑州等地围绕城市出行、物流配送、港口作业等典型场景，组织实施14个智能交通先导应用试点项目，打造自动驾驶车辆规模化应用方案。
谈到未来发展，王刚表示，将研究制定相关产业支持政策，加快推动新能源汽车在交通运输领域的推广应用；支持以企业为主体，加强关键共性技术研发和产品研制，加快完善技术标准规范；加快完善智能化交通基础设施体系，强化交通运输典型场景驱动和应用需求牵动作用；依托交通强国建设试点、国家公交都市创建等，督促加大新能源汽车推广应用力度。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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