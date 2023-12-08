新华社北京12月8日电（记者刘开雄）国家外汇管理局8日发布通知，着力推进金融高水平开放，促进跨境贸易和投融资便利化。该通知共包括9项政策措施，其中，经常项目政策措施4项，资本项目政策措施5项。

国家外汇局网站截图。

“随着外贸新业态新模式的蓬勃发展及跨境投融资活动的日益多样化，市场经营主体对外汇便利化也有了新的更多的诉求。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，国家外汇局深入总结前期试点经验，系统梳理贸易外汇收支、科技型企业跨境融资、外商直接投资等相关外汇管理政策，并在此基础上制定发布该通知，推出进一步深化外汇管理改革、促进跨境贸易投资便利化的9项政策措施。

王春英介绍，通知的主要政策思路是：在宏观上，加强和完善外汇领域政策供给，增强政策的系统集成，围绕经常项目和资本项目便利化深化改革开放，不断完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，助力构建中国特色现代金融体系。在微观上，积极促进稳外贸稳外资，进一步优化管理流程，简化操作环节，便利市场经营主体合规办理跨境贸易和投融资业务，有效激发市场活力，更好服务实体经济高质量发展。

“下一步，国家外汇管理局将以支持科技创新和中小微企业为重点优化外汇服务，加大政策实施和工作推进力度，持续提升跨境贸易和投融资便利化水平，促进稳外贸稳外资，更好服务实体经济高质量发展。”王春英说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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