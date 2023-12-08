新华社上海12月8日电（记者吴宇）记者从上海海关了解到，2018年至2022年，长三角区域三省一市实现进出口总额63.29万亿元人民币，五年间年均增长8.2%。今年前11个月，长三角区域实现进出口总额13.87万亿元，占全国同期外贸总额的36.5%。五年来，海关持续创新监管，激发长三角通江达海区位优势与产业链集聚活力。对外贸易持续稳定增长，已成为长三角区域高质量一体化发展的重要推动力。

长三角区域新能源汽车产量占全国比重超过40%。目前，“江海联运”模式已成为区域内汽车出口企业的优先选项。按照这种模式，汽车在长江沿线港口驶上内贸船后，顺流而下，在位于长江入海口的上海外高桥港区海通码头卸下，即可直接滚装上外贸船驶向海外市场。今年前10个月，上海外高桥港区海关累计监管“江海联运”出口车辆21.6万辆。物流时间确定、运营效率高效的“江海联运”汽车出口模式，成为长三角外贸高质量一体化发展的缩影。

对于海运转入长江的进口货物，则可运用“离港确认”模式。相比传统转关模式，“离港确认”模式实现了码头理货、江船订舱和转关申报业务“并联”办理，通关时间较传统转关模式压缩50%以上。目前，“离港确认”模式已实现长江流域全覆盖。

“联动接卸”也是海关支持长三角区域一体化发展的重点举措。其核心内容是以上海洋山港为中心，实施“联动接卸、视同一港”整体监管，通过“水水直联、多港互动、内河承接”，可压缩进出口货物在境内段50%的运输时间、30%的物流成本。目前，以长三角区域为重点，“联动接卸”已在江苏太仓港、安徽芜湖港、浙江安吉港等12个港口复制推广，惠及500余家进出口企业。今年前10个月，累计开展相关业务40.5万标箱，同比增长41.5%。

上海浦东国际机场作为干线空港，在国际贸易中经常被指定为目的港。2021年以来，海关推行的“联动接卸”模式，将浦东机场与长三角各空港更加紧密连接起来。以一批进口啤酒分装设备为例，落地浦东机场后，以“多式联运”方式转关至杭州萧山机场，进口企业即可就近办理通关提货手续。今年前10个月，空运“多式联运”业务在长三角累计开展7426票，货运量达1.76万吨，同比分别增长55.03%和4.34%。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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