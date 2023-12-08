新华社北京12月8日电（记者魏玉坤）国务院第五次全国经济普查领导小组副组长、国家统计局局长康义8日表示，第五次全国经济普查现场登记将于2024年1月1日正式启动。届时，全国210万普查员将深入企业商户、走访大街小巷，在近4个月的时间里，实现对116万个普查小区的数据采集登记。

康义是在当日举办的第五次全国经济普查宣传月启动仪式暨北京市第五次全国经济普查宣传月启动仪式上作出上述表示的。

康义说，第五次全国经济普查是党的二十大胜利召开后首次国民经济“全面体检”和“集中盘点”，对于全面摸清我国经济发展状况，准确把握新时代高质量发展进程，推动全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，具有重要而深远的意义。

“今年下半年，我们组织全国210多万普查员开展入户清查工作，全面摸清普查对象的基本情况，准确界定普查对象与分类，抓紧编制普查名录，为下一步开展普查登记做好准备。”国家统计局普查中心主任刘文华表示，2024年普查将进入全面实施阶段，主要任务是开展普查登记，组织事后数据质量抽查，审核汇总并发布普查主要数据。

康义表示，希望每一位普查工作者坚持科学普查、依法普查，更加细致、更加精准、更加严密地做好工作，高质量完成普查数据采集审核任务。希望广大普查对象开门迎接普查，认真配合普查，如实申报普查内容，依法履行责任和义务。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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