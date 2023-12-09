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国家外汇局发布新规

促进跨境贸易投融资便利化

2023年12月09日08:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京12月8日电  （记者刘开雄）国家外汇管理局8日发布通知，着力推进金融高水平开放，促进跨境贸易和投融资便利化。该通知共包括9项政策措施，其中，经常项目政策措施4项，资本项目政策措施5项。

“随着外贸新业态新模式的蓬勃发展及跨境投融资活动的日益多样化，市场经营主体对外汇便利化也有了新的更多的诉求。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，国家外汇局深入总结前期试点经验，系统梳理贸易外汇收支、科技型企业跨境融资、外商直接投资等相关外汇管理政策，并在此基础上制定发布该通知，推出进一步深化外汇管理改革、促进跨境贸易投资便利化的9项政策措施。

王春英介绍，通知的主要政策思路是：在宏观上，加强和完善外汇领域政策供给，增强政策的系统集成，围绕经常项目和资本项目便利化深化改革开放，不断完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，助力构建中国特色现代金融体系。在微观上，积极促进稳外贸稳外资，进一步优化管理流程，简化操作环节，便利市场经营主体合规办理跨境贸易和投融资业务，有效激发市场活力，更好服务实体经济高质量发展。

(责编：王连香、李楠桦)
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