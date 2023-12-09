据新华社海口12月8日电 （记者温竞华、叶昊鸣）交通运输部副部长王刚8日表示，我国新能源营运汽车规模目前已达到164万辆，其中新能源公交车约54万辆，新能源出租车约30万辆，新能源城市配送车约80万辆。

王刚是在当日举行的2023世界新能源汽车大会上作此表述的。他说，我国着力加强新能源汽车充电设施供给，目前全国已经建成充电停车位的服务区6257个，占高速公路服务区总数的94%，全国高速公路服务区累计建成充电桩2万个，可为小型客车提供4.9万个充电车位。“北京、辽宁、吉林、上海、浙江等11个省份高速公路服务区充电设施覆盖率达到100%，进一步满足人民群众便捷可靠的出行需求。”

(责编：王连香、李楠桦)

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