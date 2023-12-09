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智慧轨道 联通未来

2023年12月09日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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12月8日，2023中国国际轨道交通和装备制造产业博览会在湖南株洲开幕。本届博览会以“智慧轨道、联通未来”为主题，展览面积6万余平方米，600多家企业线上线下参展，集中展示和发布一批新产品、新技术、新成果，聚焦轨道交通行业产业、人才、创新、资金、政策等重点主题，共谋行业发展未来。图为该博览会的列车户外展示区。

新华社记者  陈思汗摄

(责编：王连香、李楠桦)
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