原标题：“我在三江有亩田 云上认养新体验”——农业银行开启稻米养成计划

“在广袤的三江平原上拥有一块属于自己的农田是我多年的梦想。我们不仅吃上了美味健康的东北大米，更是一种全新的消费体验。”日前，北京市民陈女士收到了黑龙江建三江垦区寄来的50斤新米，这是她通过农业银行手机银行认养的一分地（0.1亩）所产出的。陈女士表示，感谢农业银行帮助她实现了“田园牧歌”式生活的愿望。

和陈女士一样，近期，全国各地的许多市民都陆续收到他们在黑龙江三江平原上所认养稻田里的大米，这源于农业银行在手机银行上推出的“我在三江有亩田”农田认养项目。

今年6月，农业银行联合北大荒集团，依托物联网、大数据等科技手段，将稻田搬上云端，打造“云上认养”新模式，探索乡村振兴新路径。在该场景下，消费者动动手指就可在线认养一块真实农田，并通过手机24小时云端监控，实时查看农作物从插秧到收割全过程，轻轻松松变身稻田“农场主”，第一时间收获来自田间地头的“新鲜”。

不仅收获农产品，消费者认养了自己的田地后，还可以带着家人到建三江农场进行田园旅游、体验农事劳动等，切身感受农耕生产的乐趣。

一头连着消费者，一头连着农产地，“云上认养”模式不仅满足了城市居民的消费需求，也拓宽了特色农产品销售渠道，助力建设农业高值转化的产业体系和农民增产增收。据了解，“我在三江有亩田”项目将订单种植、旅游观光、农事体验、优质农产品消费等内容相互融合，打造“认养+合作+金融”休闲农业新模式，通过五个“看得见”，即看得见种植计划、看得见生产资料、看得见水稻长势、看得见收储脱谷过程、看得见配送信息和服务，重塑消费者与生产者之间的供需关系。

近年来，农业银行不断探索以数字化能力创新乡村振兴服务模式，在手机银行推出了面向农户的“乡村版”和联动城乡的“乡村振兴频道”。作为一家将“乡村振兴”作为主版频道的商业银行，农业银行充分发挥手机银行2亿月活用户的流量优势，用鲜活的场景和特色农业服务，吸引消费者参与乡村振兴，畅通城乡要素流动。

农业银行将持续加快数字化转型创新，在粮食安全、乡村产业、农民增收等重点领域，持续加大金融资源供给，当好服务乡村振兴的领军银行，全力书写服务建设金融强国的高质量答卷。

(责编：董童、高雷)

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