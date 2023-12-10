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山东省青岛市即墨区：创新“综合监管一件事”试点 提升营商环境

邓锦禾
2023年12月10日08:01 | 来源：光明日报
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原标题：山东省青岛市即墨区：创新“综合监管一件事”试点 提升营商环境

今年以来，山东省青岛市即墨区市场监督管理局借助“强基础提能力优环境促发展”专项行动，创新“综合监管一件事”试点，以跨部门综合监管、联动服务为切入点，将各部门与食品生产企业相关联的监管事项梳理整合为“一件事”，实行“进一次门、查多项事，联企助企、有呼必应、无事不扰”，最大限度减少涉企检查次数，追求监管效能最大化、监管干扰最小化，助力企业轻装快跑。

针对前期发现的重复检查等问题，即墨区推出检查任务“集中发起”、检查结果“当场公布”、行政执法“刚柔并济”、自行检查“备案说明”等系列措施，对19家规模以上食品生产加工企业进行跨部门综合监管，组织12个部门的执法人员在同一时间、进入同一家企业开展一次性综合监管。在监管检查过程中，由区市场监督管理局牵头说明综合监管内容及工作要求，各部门按职责分工查看档案材料、进行必要的现场检查，并由市场监管局汇总检查情况，当场进行反馈。

在优化服务方面，即墨区始终将服务意识贯穿日常监管、执法办案、企业服务等全环节，让监管和服务过程成为帮助企业“祛除病灶”、恢复健康、更好发展的有效途径。通过“主动服务”“跟踪服务”“联络服务”，坚持送“策”上门、问“需”于企，对企业发展难点、痛点、堵点问题，组织专家团队“进厂入企”进行实地跟进服务。同时，建立综合监管联络员机制，定期收集企业诉求和困难问题，实现精准助企惠企。

如今，即墨区“综合监管一件事”试点已获批山东省2023年跨部门综合监管“揭榜挂帅”重点改革试点项目，并被评为2023年青岛市市场监管领域“深化作风能力优化营商环境”金牌案例，在切实推动助企纾困、助力优化营商环境工作方面实现新提升，取得良好反响。

(责编：申佳平、杨迪)
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