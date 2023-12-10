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11月CPI同比下降0.5%

记者 董蓓
2023年12月10日08:02 | 来源：光明日报
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原标题：11月CPI同比下降0.5%

国家统计局9日发布数据显示，2023年11月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.5%。1至11月平均，全国CPI比上年同期上涨0.3%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读数据时指出，从环比看，CPI环比下降主要是天气偏暖农产品供应充足、国际油价下行和出行等服务消费需求季节性回落影响。其中，食品价格环比下降0.9%，降幅超季节性水平（近十年同期平均水平）0.8个百分点，影响CPI下降约0.17个百分点。

食品中，因11月份全国大部分地区平均气温较常年同期偏高，利于农产品生产储运，鲜菜、鸡蛋和水产品等鲜活食品价格环比分别下降4.1%、3.1%和1.6%，降幅均超季节性水平，合计影响CPI下降约0.13个百分点；生猪出栏量有所增加，加之天气偏暖部分腌腊需求延后，猪肉价格超季节性回落，环比下降3.0%；鲜果价格季节性上涨1.9%。

非食品价格环比下降0.4%，影响CPI下降约0.29个百分点。非食品中，受国际油价下行影响，国内汽油价格环比下降2.8%，为今年以来最大降幅，影响CPI下降约0.10个百分点；冬装新品上市，服装价格环比上涨0.6%；旅游出行进入淡季，飞机票、宾馆住宿、旅游和交通工具租赁费价格环比分别下降12.4%、8.7%、5.9%和2.8%。

从同比看，CPI下降0.5%。同比降幅比上月扩大0.3个百分点，主要是能源价格同比由涨转降，对CPI同比的下拉影响比上月增加0.19个百分点所致。

11月份，受国际油价回落、部分工业品市场需求偏弱等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比由平转降，同比降幅扩大。从环比看，PPI由上月持平转为下降0.3%。其中，生产资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.3%；生活资料价格下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。从同比看，PPI下降3.0%，降幅比上月扩大0.4个百分点。

“11月份，受食品、能源价格波动下行等因素影响，CPI有所下降；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同，继续保持温和上涨。”董莉娟表示。

(责编：申佳平、杨迪)
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