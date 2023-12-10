新华社河内12月10日电 特稿：紧系经贸纽带——在河内感受中越关系热度

新华社记者宿亮 赵嫣 陶军

今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年。从蓬勃发展的双边经贸合作，到打基础、利长远的两国战略对接，再到东盟框架内的多领域深化合作，近年来中越经贸合作热度不断上升，成果持续涌现，增益两国人民福祉，成为两国关系不断发展的新亮点。

经贸合作获得新动力

中国是越南最大贸易伙伴、第一大进口市场、第二大出口市场。推进贸易往来是两党两国领导人持续关心、着力推动的大事。

今年6月，习近平主席在会见来华进行正式访问的越南总理范明政时发出真诚邀约，表示中方愿进口更多适销对路的越南产品，欢迎越方积极参加今年下半年第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、中国国际进口博览会。

“榴莲是在中国最受欢迎的水果之一，消费需求旺盛，市场潜力巨大。”今年9月，在广西南宁举行的第20届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会上，连续20次参会的越南参展商童光海带来越南榴莲，希望进一步深耕中国市场。

2022年9月，首票越南榴莲获准入华。自此开始，越南相关企业和榴莲产区收入大为提高，惠及数十万果农。越南榴莲输华路程短、成本低，让中国消费者饱口福、得实惠。

两国的市场，向彼此开放。各自的发展机遇，与彼此分享。近年来，通过中国-东盟博览会、进博会等平台和渠道，榴莲、山竹、百香果等越来越多越南优质农产品摆上中国民众餐桌。与此同时，中国广西的蔬菜和葡萄、柑橘等水果也受到越南市场欢迎，双边农产品贸易持续火热。

热络的经贸互通不仅带来实在“风味”，更有他乡“风情”。一杯招牌滴漏咖啡搭配一碗汤头鲜美的火车头河粉，在上海南京西路地铁站附近，一家独特的咖啡店自去年开业以来，吸引大批咖啡和美食爱好者“打卡”。这是咖啡品牌越南中原传奇集团的首家海外旗舰店。用企业负责人的话说，选择在上海的繁华商圈开设首家旗舰店，显示出自己对中国市场发展前景的充足信心。

随着中国电子商务快速发展和数字技术广泛应用，中越边境不少城市都建立了跨境电商运营中心或直播基地，跨境电商进出口额持续增长。在广西防城港东兴市，越南籍电商主播梁氏红香在直播间里用越南语向消费者直播推介挎包、项链等中国产品。她告诉记者，随着贸易环境越来越便捷和发达的物流体系支撑，通过电商购买的中国商品性价比也在不断提高，“越南消费者越来越喜欢在跨境电商平台上购买中国商品”。

战略对接迎来新机遇

坚持以人民为中心是两党共同的发展理念，让人民有更多的获得感、幸福感是中越两国扩大交流合作的重要意义。

“双方要秉持共商共建共享原则，充分发挥地缘相近、产业互补优势，加快推动共建‘一带一路’倡议和‘两廊一圈’对接，重点推进互联互通等战略领域合作，加强电子商务等新兴领域合作，中方愿继续扩大进口越南优质产品。”10月20日，习近平主席会见越南国家主席武文赏时为两国合作战略对接描绘清晰蓝图。

搭乘轻轨“空中看首都”、在车站拍婚纱照，如今成为不少越南年轻人的“时尚”。他们搭乘的轻轨，正是由中国企业建设运营的越南首条城市轻轨。

2017年，习近平总书记对越南进行国事访问期间，双方签署了《共建“一带一路”和“两廊一圈”合作备忘录》。河内轻轨二号线正是这一战略对接的标志性项目，不仅带动河内经济发展，更让中国装备、中国技术、中国标准赢得口碑和信任。

这条轻轨线路2021年11月通车，全程约13公里，设有12个站点，列车行驶全程仅需23分钟，大大节省了当地居民的出行时间，极大缓解了沿线交通拥堵问题和环境污染问题。越通社报道说，今年前9个月，这条线路运送旅客达700万人次。

除了轻轨项目，越来越多的中越合作基础设施和产能合作项目近年来在越南落地。中国企业投资的越南朔山垃圾发电厂2022年正式并网发电，采用先进、环保的技术处理生活垃圾。中企承建越南永新燃煤电厂一期项目累计发电量超过410亿千瓦时。越南第一个中国独资的工业园区龙江工业园,已为当地提供超过3万个劳动就业岗位……

“中越都坚持以人民为中心的发展理念，双方要保持战略沟通，互学互鉴，推进适合本国国情的兴国之策和强国之路。”习近平主席会见武文赏主席时说。武文赏主席表示，越南始终把中国的发展视作机遇，支持社会主义中国继续发展壮大，如期实现强国目标，相信中国将为促进世界和平与发展作出更大贡献。

区域经济再添新活力

越南是中国在东盟内最大的贸易伙伴。近年来，中国与越南等东盟国家在数字经济、绿色经济、供应链互联互通等领域互利合作持续提升，为区域经济发展增添蓬勃动力。

9月5日下午，随着海关放行卡杆抬起，一票重达6吨多的涤棉混纺纱顺利从中越边境的东兴口岸通关进口至中国，享受《区域全面经济伙伴关系协定》零关税待遇。这票混纺纱是天虹国际集团有限公司越南生产线的产品，入境后将用于生产针织面料。

一直以来，这家企业大部分产品都使用中国-东盟优惠原产地证进行报关，享受中国-东盟自贸区关税优惠。《区域全面经济伙伴关系协定》生效后，像天虹集团这样的众多企业享受到了优惠关税甚至零关税。随着更多政策实施落地，中国与东盟经贸往来及产业链构建利好不断。

2022年10月，习近平总书记在同越共中央总书记阮富仲举行会谈时说，中方视东盟为周边外交的优先方向和高质量共建“一带一路”的重点地区，重视越南在东盟中的地位和作用，期待同越方携手加快和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”建设，推进东亚区域经济一体化。

随着《区域全面经济伙伴关系协定》高质量实施和中国-东盟自贸区3.0版建设稳步推进，中国与包括越南在内的东盟国家贸易和投资自由化便利化水平不断提高。越南工商会常务副主席阮光荣表示，自《区域全面经济伙伴关系协定》去年生效以来，越中经贸合作不断加强，希望双方能继续把握历史机遇，持续深化经贸合作。

同饮一江水，命运紧相连。中越将携手并肩，共挖合作潜力，厚植友好情谊，打造两国共同的美好未来。（参与记者：胡佳丽、孙一、黄耀滕、孙敏、曾维、陈一帆、雷嘉兴）

(责编：徐婵、卫嘉)

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