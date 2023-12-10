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浙江省新时代京浙人才协同发展中心在京成立

2023年12月10日13:31 | 来源：人民网
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12月9日，浙江省新时代京浙人才协同发展中心在北京成立。京浙两地高水平人才跨区协同发展工作迈上新台阶。

据悉，浙江省新时代京浙人才协同发展中心由多位浙籍院士以及浙商总会、北京浙江企业商会发起创建，浙江省政府驻京办事处作为业务主管单位，是平台型公益性社会组织。中心旨在以社会组织形式搭建服务，推进京浙两地“人才、教育、科技、产业、金融”五位协同发展。

“北京集聚了近百所高校、千余家科研院所、几万家高新企业，人才资源极为密集。浙江近年来人才总量稳步增长，人才发展生态明显优化。中心未来将在整合双方资源、促进人才有效协同、推动两地双向赋能等方面发力。”中心主管单位相关负责人表示。

成立大会上，浙江省新时代京浙人才协同发展中心和杭州临空经济示范区管委会、北京大学王选计算机研究所、杭州城投资产集团有限公司、浙江海德曼智能装备股份有限公司就多个重点合作项目进行了现场签约。

(责编：曹淼、高雷)
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