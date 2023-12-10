新华社深圳12月10日电（记者 王丰）总部位于深圳的中国广核集团有限公司通报，10日，国家第一批以“沙戈荒”地区为重点的大型风电光伏基地项目之一——中国广核集团兴安盟300万千瓦风电项目全容量并网，年发电量超过100亿千瓦时，成为我国在运最大陆上风电基地。

中广核兴安盟300万千瓦风电大基地在内蒙古自治区兴安盟革命老区安装701台风电机组，每年提供清洁电能超过100亿千瓦时，等效减少标煤消耗约296万吨，减少二氧化碳排放约802万吨，相当于植树造林2.25万公顷，项目全寿命周期对兴安盟地区税赋贡献超50亿元，具有显著的经济效益和生态环保效益。

中广核兴安盟300万千瓦风电项目共分两期建设，项目一期100万千瓦风电项目于2022年6月29日投产；项目二期200万千瓦风电项目于2023年11月25日升压站一次带电成功，12月10日完成二期项目投产。

据相关负责人介绍，中广核兴安盟300千万风电项目通过直流800kV特高压外送消纳的新能源项目，配备1000MVA（兆伏安）/500kV三相一体主变压器，有效带动了产业链上游技术创新。

(责编：徐婵、卫嘉)

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