罗云鹏 张景阳

原标题：我国最大陆上风电基地全容量投产发电

记者10日从总部位于广东深圳的中国广核集团获悉，当日中国广核集团兴安盟300万千瓦风电项目（以下简称“项目”）全容量投产，年发电量超过100亿千瓦时，成为我国在运最大陆上风电基地。

该项目也是国家第一批以沙戈荒地区为重点的大型风电光伏基地项目之一，共有701台风电机组，每年提供清洁电能超过100亿千瓦时，等效减少标煤消耗约296万吨，减少二氧化碳排放约802万吨，相当于植树造林2.25万公顷，项目全寿命周期对兴安盟地区税赋贡献超过50亿元，具有显著的经济效益和生态环保效益。

内蒙古自治区兴安盟委副书记、盟长苏和表示，项目全容量投产是央地合作共赢发展的具体体现，为兴安盟高质量发展新能源产业、大力发展社会事业、全面推进乡村振兴注入了强劲动力。

据悉，该项目也是全国首个通过直流800千伏特高压外送消纳的新能源项目，配备我国新能源行业首台1000兆伏安/500千伏三相一体主变压器，有效带动产业链上游技术创新。

值得一提的是，该项目在我国新能源领域还实现多项行业首创，如：首个500千伏电压等级接入电力系统的陆上风电项目，首个同时接收网调和省调多级调度的风电项目，首个采用分布式调相机的风电项目，以及首个使用500千伏变电站一键顺控技术的智能化风电场。

(责编：申佳平、陈键)

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