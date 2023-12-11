国家统计局消息，根据对全国31个省（区、市）的调查，2023年全国粮食播种面积、单位面积产量和总产量分别如下：

一、全国粮食播种面积118969千公顷（178453万亩），比2022年增加636千公顷（955万亩），增长0.5%。其中谷物播种面积99926千公顷（149890万亩），比2022年增加658千公顷（986万亩），增长0.7%。

二、全国粮食单位面积产量5845公斤/公顷（390公斤/亩），比2022年增加43.6公斤/公顷（2.9公斤/亩），增长0.8%。其中谷物单位面积产量6419公斤/公顷（428公斤/亩），比2022年增加40.0公斤/公顷（2.7公斤/亩），增长0.6%。

三、全国粮食总产量69541万吨（13908亿斤），比2022年增加888万吨（178亿斤），增长1.3%。其中谷物产量64143万吨（12829亿斤），比2022年增加819万吨（164亿斤），增长1.3%。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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