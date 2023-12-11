从安徽省安庆市区到宿松县陈汉乡，车程足有两个半小时。从陈汉乡再出发，沿着蜿蜒山路继续向大别山深处西进15公里，有两条岔路，左边那条通往廖亚方的老家，右边那条通往别河村。

自2019年成为交通银行安庆分行正式员工后，廖亚方去别河村的次数，比回老家还要多。“跟我上高中那会比，别河村真是有了天翻地覆的变化。”廖亚方说。

富民强村 先补精气神

别河村地理位置虽远，但在心理距离上，却与交行安庆分行极近。自2016年别河村被确认为交行安庆分行定点帮扶单位以来，别河村的大事小情，都牵动着交行人的心。

2018年，交通银行安庆分行副行长苏斌接过驻村扶贫的接力棒，成为别河村驻村第一书记，与村民一起开启了脱贫攻坚之旅。

上任不到半个月的时间里，苏斌走遍了村里每一条山路，跟每一家每一户村民谈心聊天。每次走访，苏斌都要从白天走到黑夜，一次行走在山路间，苏斌突然有了打算：帮扶为何不能从点亮村路开始？说干就干，不到半年时间，随着县、乡各级部门协调和资金到位，村里四条主干道上的100盏路灯亮了起来。

“路两旁装上路灯，村民夜晚打着手电出门的局面一下就改变了，后续驻村工作开展也更加顺利。”苏斌介绍，自交行驻村工作队入驻别河村以来，始终关注对乡村基础设施的建设提升，最近两年，又陆续投入近20万用于乡村偏僻道路路灯安装和山区临崖护栏安装。

和大多数山区里的村落一样，别河村大多数居民都是老人和儿童，年轻人在外打工，只有逢年过节才回来待上一周。苏斌回忆，刚到别河村时，村党支部登记在册50人，但其中近三分之一都在外打工，组织凝聚力不强。

“党组织要能担事能办事，才能让村民在关键时刻信任党组织！”在苏斌推动下，别河村党支部与交行安庆分行党支部之间架起了一座“连心桥”，分行党支部成员走进别河村为村民宣讲金融防诈骗知识，在端午中秋等传统节日为村民送去慰问物资，还在脱贫后，为全体村民购买保险防止返贫。

一系列贴心温暖的举动，让别河村村民对党组织竖起大拇指，在乡村振兴之路上干劲十足。

金融活水 助乡村振兴

乡村振兴，产业先行。

别河村位于大别山区余脉山区，居民多住在海拔400米上下的山腰上。特殊的山区地貌加上缺少适龄劳动力，让别河村村集体经济单薄，难言有何支柱产业。

好在，这里的茶叶还不错。

依托别河村优越的生态资源和自然资源，近年来，交行安庆分行别河村驻村工作队和村支两委积极开拓茶园，把茶叶作为兴农富民的主导产业，打造600亩可采摘茶园，别河村生产的绿茶也成为安庆地区小有名气的特色品牌。2019年，为了发展家乡特色产业，在交行安庆分行的牵线下，在外发展的企业家胡本翔回到家乡从事茶产业发展，创立了安徽翔禾茶叶科技有限公司，辐射带动陈汉乡以及周边乡镇的茶产业，惠及800余名茶农共同致富，别河村的茶叶也插上了网络销售的翅膀，走进千家万户。

“现在别河村集体产业比五年前有了很大提升。”交行安庆分行驻别河村工作队现任队长徐张根掰着手指一笔一笔地计算村里今年的集体收入：茶园承包收入15万元，光伏发电项目5万元，交行消费帮扶8万元……大大小小各类收入算下来，今年村集体收入突破50万元不是难事。

不仅如此，交行安庆分行还积极向交通银行安徽省分行申请特色金融产品，助力别河村乡村振兴迈上一个新台阶。“依托‘惠农e贷’对农户及生产合作社的信用评级，我行还推出了一款纯信用贷款产品，农户可以依据自身信用等级，获得最高10万元的纯信用贷款，解决农业生产中农户抵押物少、资金周转难的问题。”徐张根说。

“交通银行在助力乡村振兴上，有着自己的优势。”交行安庆分行行长陈新桥介绍，近年来，该行充分发挥总部在沪优势，积极为安庆乡村振兴寻找合适的产业，加大对安庆地区金融服务力度和信贷投放精度，助力地方产业升级和基础设施建设。“交行安庆分行将继续履行国有大行责任担当，用高质量金融服务赋能乡村振兴，努力打造金融服务乡村振兴的领军银行和服务实体经济主力银行。”陈新桥如是说。（胡雨松）

(责编：曹淼、高雷)

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