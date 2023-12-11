原标题：品质消费时代 合生旗舰地产呈现高质量发展样本

当前环境下，企业理解市场的钥匙变了，竞争法则也发生变化。

随着住房更多回归居住属性与房地产长效机制的全面落实，未来行业将逐渐告别粗放的“三高”模式，走向高质量发展。房地产的下半场，将是由优质房企用产品力开启的长期主义时代。

行业生态链重构 考验房企核心竞争力

房地产的下半场是顶级高手之间的竞争，数量会减少，头部企业更集中；竞争中供应链能力、产品和服务能力、资源整合能力，成为跑赢对手的关键。房地产生态链重构，未来竞争是产业链和产业链生态之间的竞争。

以合生旗舰地产为例(以下简称旗舰地产)，作为合生创展旗下高端资产运营平台，无论是产品层面还是服务层面，其打造的缦品牌已形成独有商务模型及核心竞争力。旗舰地产是合生创展在市场转折期应对市场的全新业务平台，独立的团队操盘，旗下缦系作品，从客户需求到产品的供应商全球匹配，各方面进行了很多探索、花了很多功夫，才孵化出这个创新的业务模式和多元化资源平台。

以缦系作品为载体，旗舰地产从业绩增长曲线、管理标准体系、战略合作品牌，到产品价值的创新孵化与裂变，以资源与平台的复合驱动，形成全线赋能的100%闭环生态圈，在支撑主业的同时，赋能行业，也是合生创展重点打造的第二增长曲线业务。

高端产品稳定热销成为合生创展业绩压舱石。半年报显示，2023年上半年合生创展实现物业销售155.67亿元，较去年同期略有上升。其中，旗舰地产缦系产品销售贡献109亿，占物业销售额68%。以缦云上海为例，9月23日开盘，实现4小时销售60亿，三开三罄，6个月累计销售110亿。这是继该盘今年3月首开2个半小时售罄43亿之后，创造的又一楼市奇观。

而回顾合生五年营收变化，在地产市场还没危机时保持每年高速稳健增长，在经历2022年地产去产能过程中业绩有所波动，但在2023年年终财报中重回上涨区间，合生在大多数房企遭受重挫时，在精品战略赋能之下，打造领先于市场的缦系产品矩阵，以高产品力和服务力，先于市场企稳。在市场一片暗淡之下，不亏损已是人中龙凤，保持利润不下滑，证明了旗舰地产以优质产品和生活方式创新打造成为合生高质发展的动力引擎。

随着缦品牌影响力在北京、上海、广州等中国超一线城市逐步扩大，旗舰地产品牌价值的增长也传导到产品的每一寸链条，推动企业利润增长与商品溢价。业内人士评价，合生创展是高净值人群的独特理解者，这一说法并不夸张。过去30年，合生创展的产品和服务始终在不断进阶，而旗舰地产及旗下的缦品牌是走精品战略的产物。缦合、缦云等产品序列，率先构建出属于地产行业的高品质特色产品IP。在北上广深等一线城市，相继以卓越表现赢得市场广泛认可。不断打磨产品体系，通过与全球设计大师团队合作，不断创新美学体验，提供真正对位的产品，引领高端住宅产品的审美标准，是旗舰地产从行业中脱颖而出的核心要素，也是合生穿越周期高质发展的密钥。

行稳致远 合生创展的长青逻辑

旗舰地产是合生在行业变革下的战略创新，随着缦系在全国布局拓维，也沉淀出一支善战的团队和闭环生态。这个平台组织通过对客户的认识、供应链整合能力、执行节点的管控、包括后期整体的运营和服务，重新定义了中国高端社区和高端生活方式。而合生长期的优质土地积累亦为缦系赋能，公司稳健发展更成为旗舰发展的有力保障。

作为全产业链优质生活运营商，合生坚持以“稳健发展”为基础，将创新思维与科技赋能融合，实现地产、商业、合生活、投资及基建五大板块并驱发展，不断注入增长动能，打造穿越周期的能力。国内地产行业发展形势严峻的当下，合生凭借稳定运营和审慎稳健的财务政策，展现出了强大的发展韧性。债务结构不断优化，核心业务板块持续保持盈利，这也让合生创展持续获得资本市场的认可。目前，标普及惠誉分别维持合生创展B的信用等级，评级展望“稳定”；联合评级维持AAA的主体最高信用等级。坚定投资者的长期信心，品牌美誉度和市场口碑持续拉升，行业排名显著提升，也是助力项目持续热销实力的重要因素之一。

基于这一发展策略，合生创展负债规模持续缩减，借贷成本逐年下降，现金流进一步得到补充。数据显示，截至2023年6月30日，合生创展债务总额同比下降5%，净负债率较2022年底下降6个百分点，债务规模进一步缩减。

在交付方面，虽然面临整体市场环境压力，今年上半年，合生创展实现地产交楼销售收入110.61亿港元，较上年同期上升37%，平均价格同比上升17%。交付总建筑面积约54.3万平方米，已落成总建筑面积合共约为83.4万平方米，预期于下半年落成的总建筑面积合共约为206.35万平方米。

合生创展相关负责人表示，“保交楼”项目作为一项重大的民生工程，合生创展严格控制现场工作质量及安全施工，细化安全措施，强化质量意识，打造精工工程，以持续稳健的运营方式，确保项目如期交付。

房地产行业发展至今，市场对房企的专业能力提出更高、更全面的要求，对城市的深耕、市场的理解、项目的运营管理成为企业的基本功。当下，商品房开发将由“峰值时代”向“品质时代”过渡，品质居住需求的供需矛盾带来巨大的结构性机会。在众多房企陷入增长乏力的背景下，合生旗舰地产凭借精准策略，精益运营，业绩连连增长，形成核心盈利能力，向业界展示高质量发展样本。

(责编：曹淼、杨迪)

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