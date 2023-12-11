中信集团业务协同部党支部以支部建设为引领，守正创新，不断丰富和发展具有中信特色的“党建+协同”模式，全面推动集团业务协同工作不断向更高层次迈进。

向下扎根，坚持以人民为中心的发展思想。支部一方面抓牢本职业务工作，做大做好“蛋糕”；另一方面，充分利用业务协同的柔性特点，围绕中央和集团关切的重点工作领域和人民群众急难愁盼的重要问题等攻坚克难。

今年上半年，支部协同集团党群部、董办和以中国地质调查局、中国铁建、南方航空、阿里巴巴等为代表的15家战略客户在云南省红河州元阳县举办“走进元阳梯田 共话乡村振兴”活动，为元阳县发展献计献策，取得广泛社会影响。

其间，中信集团联合元阳县政府及战略客户举办的“乡村振兴及定点帮扶经验交流会”总结了近年来在“党建引领、协同助力”下，双方践行国家乡村振兴战略取得的丰硕成果；并进一步形成在农产品加工销售、旅游资源开发、基础设施建设、地质资源开发等方面的帮扶策略，包括协同南方航空推动当地基础设施建设，协同地调局开展矿产资源筛查等重要工作。

与此同时，支部大胆创新，利用融媒体平台发起支部带货。今年以来，支部以部门和集团内部为起点，先后为元阳县、屏边县、潜江区以及集团十多家战略客户等提供了无偿直播带货服务；并进一步挖掘集团内部资源，充分利用中信出版和中信银行自媒体平台资源，在更大范围开展知识服务和扶贫产品直播活动，想战略客户之所想，急帮扶对象之所急，切切实实将以人民为中心的发展思想与业务协同工作深度融合。

向上生长，紧抓大兴调查研究之风谋突破。支部牢牢把握基层调研应“破旧立新”，坚持突出问题导向，紧密结合落实集团党委部署要求和时下重点工作，科学制定工作方案，组织党员干部扑下身子、沉到一线、深入群众，多层次、全方位、广渠道的掌握真实情况和一手资料，围绕协同赋能高质量发展、协同工作数字化转型的探索与实践、业务协同如何深化服务军民融合战略、业务协同如何服务成渝双城经济圈战略四个课题，组成调研组，深入9家子公司、区域分会开展重点调研。

调研组紧盯协同工作中的业务难点和问题，聚焦在业务短板上，聚焦在群众困难上，积极抓好调研统筹，科学安排调研计划，真心实意搞调研，真找问题，找真问题，不断在调查研究中加深对党的创新理论的理解。根据安排，支部通过党员大会的形式召开了主题教育调研成果交流会，运用党的创新理论分析问题、研究思路举措，积极做好调研“后半篇文章”，按要求建立了调研成果转化运用清单：通过围绕“协同赋能高质量发展”开展主题调研，为支部用足用好集团协同优势、探索政企合作新路径、扎实推进协同工作高质量发展提供了思路和方法；通过围绕“协同工作数字化转型的探索与实践”开展主题调研，为推动协同工作数字化转型，不断以数字化转型新进展夯实集团高质量发展的基础赋能；通过围绕“业务协同如何深化服务军民融合战略”“业务协同如何服务成渝双城经济圈战略”开展主题调研，为集团形成可复制的协同新模式，进一步谋划开展一批具有引领作用的协同创新项目提供了示范先行模板。

向外开花，紧跟国内外形势服务国家战略。集团党委领导下的中信集团协同委员会，是中信集团近年来在业务协同领域的又一重要举措。今年6月，中信集团协同委员会港澳区域分会正式成立。这一方面开启了中信集团境外协同的新篇章；另一方面，为集团进一步服务粤港澳大湾区发展和“一带一路”倡议提供了重要支撑和保障。

与此同时，支部打开思路，迈出脚步，努力争取在更广范围、更大舞台上展示集团独有的协同优势。一方面，支部积极推动与各国驻华使节交往，推动阿联酋等国大使拜会集团领导，畅谈合作；另一方面，协助子公司承接商务部等部委委托，充分利用集团金融与实业并举优势，举办“刚果(金)一带一路倡议解读和实践研修班”等活动。此外，在同正大集团、伊藤忠商事、瑞穗金融集团、东京海上集团、渣打银行等中信股份股东及境外战略合作伙伴交往过程中，支部始终坚持把党建工作摆在突出位置，在积极推动探索“党建+协同”相融合业务模式的同时，鉴定信念，牢守底线，积极服务保障国家改革发展稳定大局。（中信集团业务协同部党支部）

(责编：董童、高雷)

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