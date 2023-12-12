原标题：保利发展控股：推动城市与青年共赴高质量发展

近日，“年轻人毕业后都去了哪些城市”的话题成为热议。为此，保利发展控股特别推出《“价值连城”的青春》系列青年发展型城市微纪录片，五位来自不同地域的青年讲述了自己与城市双向奔赴的美好故事。

纪录片一经推出引发众网友共鸣。城市对青年更友好，青年在城市更有为……“双向奔赴”正成为建设青年发展型城市积聚更多正能量的力量源泉。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。年轻人选择扎根一座城市，需要的不仅是“这里有能发展的事业”，更要能解决好“住”的问题，有烟火气、娱乐性……

近年，我国面临着从“人口红利”向“人才红利”转型的关键过渡期。青年群体是城市发展最具生机与活力的力量，持续优化青年群体的居住环境对吸引和凝聚更多青年参与推动城市经济社会发展具有重要意义。

2022年4月，中共中央宣传部、国家发改委等17部门联合印发的《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》明确提出要积极践行青年优先发展理念，其中强调“着力优化激励青年施展才华的青年发展型城市就业环境”“着力优化保障青年基本住房需求的青年发展型城市居住环境”。

让青年住有所居，保利发展积极完善住房供应和保障体系，自2006年开始，累计建设政策性保障住房、人才保障住房项目超过100个，总投资超过700亿元，以更完善住房供应和保障体系， 让新市民、年轻人能够在大城市顺利“扎根”。

保利发展控股认为，房地产企业的核心竞争力，不是产品本身，而是凝聚于产品上的需求洞察能力、适配需求研发能力和高标准品控生产能力。保利发展控股以“和者筑善”为内核，推出的“和字系”以都市新烟火主义专为青年一代定制，致力为青年提供“有生命的空间、有温情的社区、有质感的生活”。

青年是国家经济社会发展的生力军，也是推动城市发展的生力军。留住更多的年轻人，才能在城市竞争中立于不败之地。

一直以来，保利发展控股始终为提升城市功能，优化城市形象，推动区域提升持续贡献力量。

作为全国首个由企业主导的城中村改造项目，保利发展控股打造的“琶洲模式”如今已成为城市有机更新样板。曾经的小渔村杂乱的格局被打破，如今的琶洲，道路笔直地铺开，大厂总部在这里安家，给近30万人提供了就业……

在广州琶洲村旧改项目中，保利发展控股秉承城市有机更新，将多种城市功能放置在一个相对集中的空间，满足人们生活需求，为美好生活提供“一站式”解决方案，实现 “产业+城市+人居”有机融合。

充分发挥自身优势，有效助推城市高质量发展，保利发展控股始终步履不停。在保利发展控股看来，房子不是钢筋水泥的堆砌物，而是承载每个青年人生活和梦想的容器。

“我们致力于打造青年心生向往、情感归属的梦想城市，读懂城市发展和青年需求，才能建设好青年向往的城市。”保利发展控股有关负责人介绍。

(责编：曹淼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经