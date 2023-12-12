12月7日至8日，以“推进教育数字化转型，深化‘三个课堂’应用”为主题的业务交流活动在宁夏回族自治区石嘴山市顺利举办。

本次活动由教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆）主办，中国电化教育杂志社承办。广州视睿电子科技有限公司（希沃）受邀出席，展示了希沃录播“三个课堂”解决方案并做应用分享。

“技术进步驱动‘三个课堂’由单向递送到双向交互、再到双师协同，最终向高临场感和强交互性发展。”华中师范大学人工智能学部教授、博士生导师郑旭东在活动中说。据郑旭东介绍，借助于常态化简易录播方案，优质校和薄弱校都可以实现教学与教研一体化的“三个协同”，包括课前协同备课，课中协同教学以及课后协同教研。数字技术“跨越”时间和空间，帮助教师教学与教研提质增效。

在运用数字技术和产品赋能“三个课堂”应用上，全国各地涌现出众多行之有效的创新案例。赣州经开区社会事务管理局教育信息中心主任刘小东以“赣州经开区‘三个课堂’建设的典型经验”为题分享了该地区的“三个课堂”实践探索，为其他区域提供有效参考。

刘小东介绍：“赣州市经开区从2017年开始探索‘三个课堂’应用。在全面推进‘专递课堂’常态化按需应用的同时，经开区开展基于网络教研环境下的‘名师课堂’常态化应用模式全国实验区建设工作。通过借助区级‘三个课堂’应用管理平台，构建校际间的网络研修共同体，发挥名师示范效应，以城区优秀教师带动农村普通教师水平提升。”

“学校硬件环境的打造是创新应用的第一步，借助录播设备使得教学和教研中的任何一个环节都能够得到保障。”刘小东说。2022年，经开区引入希沃数字教研平台用于“三个课堂”的网络备课和评课，截至目前，已积累71.7万份课件，开展了1800余次校本研修。

在本次活动上，广州视睿电子科技有限公司（希沃）录播事业部总经理曾繁荣也通过对希沃录播产品方案和实际应用案例介绍，分享了希沃对“三个课堂”建设的助力。

曾繁荣介绍，面向“三个课堂”建设，希沃录播解决方案针对教师授课，通过AI录播系统，多模态课堂智能反馈系统助力课堂教学质量的提升；同时，针对学生，教师及课堂多个视角的师生互动，教学组织等环节进行数字化构建，打造AI智能诊断评价新体系，建立教师数字画像，为教师和管理者提供课堂实录回放，课堂观察报告，课堂质量辅助分析等功能。

希沃不仅通过技术赋能，也对教师的数字化能力提升全程关注，开展了一系列针对录播设备及学科应用的教师技能培训，提升“育人”效果。截至2023年11月，希沃录播方案已经在全国32个省、1253个区县、近8万间教室落地，助力超过78万教师用户进行“三个课堂”应用的开展，并制作超过167万节课程视频资源。

“伴随着希沃录播等数字化产品在全国的落地应用，优质教育资源的流动和教师教学教研能力得到了有效的提升。未来，希沃将继续深化科技创新，助推教育均衡由‘基本均衡’向‘优质均衡’迈进。”曾繁荣说。

(责编：曹淼、高雷)

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