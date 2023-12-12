人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

吉林省粮食产量创新高 连续三年超800亿斤

2023年12月12日09:10 | 来源：中国新闻网
小字号

中新网长春12月11日电 (李丹)记者11日从吉林省农业农村厅获悉，今年该省克服西部春季旱灾、中西部局部地区夏季洪涝灾害影响，粮食生产喜获丰收，总产量达到837.3亿斤，创有史以来最高产量水平，已连续三年超800亿斤。

“今年吉林省粮食生产实现了‘三个1’。”吉林省农业农村厅厅长李德明介绍，粮食总产量全国排位晋升1位，从多年的第5位跃升到第4位，实现了“争先晋位”的目标；粮食总产增量居东北四省区第1位，比2022年增加21.14亿斤；粮食单产位居全国粮食主产省第1位，平均亩产达到958.2斤。

记者了解到，今年吉林省遇到了春旱、夏涝的严峻考验，有关部门积极应对，落实抗旱播种1467.64万亩，实施浇灌1431.8万亩次。

在病虫防治方面，吉林省农业农村厅制定保丰收行动方案，织密病虫监测网络，及时抓好预报预警。重点支持绿色防控和统防统治技术示范推广。同时，组织各级农技推广部门分作物、分环节开展指导服务，强化落实田管措施。

截至目前，吉林省累计建成高标准农田4204.94万亩，占永久基本农田的51.3%。创建示范区15万亩，开展工程化试点30.5万亩，全面夯实粮食稳产增产基础。

吉林省还开展了粮油作物大面积单产提升行动，建设14个玉米、4个大豆整建制单产提升示范县；在2个县开展玉米单产提升建设工程40万亩，新增“水肥一体化+密植”234.04万亩，达601.38万亩；广泛开展高产竞赛。

在良种推广方面，吉林省首次综合筛选出耐密突破性品种41个、耐盐碱品种47个，遴选76个农作物品种开展高产竞赛，有4个玉米品种亩产“超吨粮”、3个水稻品种亩产达700公斤以上、4个大豆品种亩产达290公斤以上。在农机应用方面，主要农作物耕种收综合机械化率达到94%，高于全国平均水平近20个百分点。集成推广农机农艺措施，实施耕地深松800万亩、秸秆深翻还田+增施有机肥110万亩，保护性耕作面积扩大到3700万亩，保持全国第一位。

李德明表示，吉林省将继续落实好提单产、推良种、扩良田、强农机、防灾害等各项措施，明年努力向900亿斤粮食产量目标冲刺。(完)

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“物流之都”抢抓新机遇 多方探索国际商城转型新路径
　　人民网北京12月11日电 （记者许维娜）今年5月，一列装载着来自哈萨克斯坦的饲料用小麦粉的中欧班列“齐鲁号”顺利抵达临沂朱保站。这标志着临沂市首次通过“齐鲁号”进口小麦粉。…
国家数据局：让公共数据“供得出”“流得动”“用得好”
　　人民网北京12月11日电 （记者许维娜）记者日前从国家数据局获悉，国家数据局将深化数据赋能，推动数字政府建设向纵深发展，加快推进数据要素市场化配置改革，全面提高数据资源开发利用水平，让公共数据“供得出”流得动”“用得好”。 国家数据局局长刘烈宏指出，数字政府建设呈现整体协同、平台支撑、数据驱动的新特征，国家数据局将统筹推进政务数据共享，不断提升数据共享的效率和水平，更好发挥数据在精准治理、优化服务和科学决策中的作用，推动数字政府建设从业务驱动、场景驱动，向数据驱动的方向转变。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部