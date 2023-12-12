中新网长春12月11日电 (李丹)记者11日从吉林省农业农村厅获悉，今年该省克服西部春季旱灾、中西部局部地区夏季洪涝灾害影响，粮食生产喜获丰收，总产量达到837.3亿斤，创有史以来最高产量水平，已连续三年超800亿斤。

“今年吉林省粮食生产实现了‘三个1’。”吉林省农业农村厅厅长李德明介绍，粮食总产量全国排位晋升1位，从多年的第5位跃升到第4位，实现了“争先晋位”的目标；粮食总产增量居东北四省区第1位，比2022年增加21.14亿斤；粮食单产位居全国粮食主产省第1位，平均亩产达到958.2斤。

记者了解到，今年吉林省遇到了春旱、夏涝的严峻考验，有关部门积极应对，落实抗旱播种1467.64万亩，实施浇灌1431.8万亩次。

在病虫防治方面，吉林省农业农村厅制定保丰收行动方案，织密病虫监测网络，及时抓好预报预警。重点支持绿色防控和统防统治技术示范推广。同时，组织各级农技推广部门分作物、分环节开展指导服务，强化落实田管措施。

截至目前，吉林省累计建成高标准农田4204.94万亩，占永久基本农田的51.3%。创建示范区15万亩，开展工程化试点30.5万亩，全面夯实粮食稳产增产基础。

吉林省还开展了粮油作物大面积单产提升行动，建设14个玉米、4个大豆整建制单产提升示范县；在2个县开展玉米单产提升建设工程40万亩，新增“水肥一体化+密植”234.04万亩，达601.38万亩；广泛开展高产竞赛。

在良种推广方面，吉林省首次综合筛选出耐密突破性品种41个、耐盐碱品种47个，遴选76个农作物品种开展高产竞赛，有4个玉米品种亩产“超吨粮”、3个水稻品种亩产达700公斤以上、4个大豆品种亩产达290公斤以上。在农机应用方面，主要农作物耕种收综合机械化率达到94%，高于全国平均水平近20个百分点。集成推广农机农艺措施，实施耕地深松800万亩、秸秆深翻还田+增施有机肥110万亩，保护性耕作面积扩大到3700万亩，保持全国第一位。

李德明表示，吉林省将继续落实好提单产、推良种、扩良田、强农机、防灾害等各项措施，明年努力向900亿斤粮食产量目标冲刺。(完)

(责编：王震、陈键)

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