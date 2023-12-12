本报讯（农民日报·中国农网记者 牟汉杰）共襄乡村文化盛宴，唱响时代发展强音。12月8日，第三届全国乡村文化产业创新发展大会暨典型案例推介活动在江苏省靖江市举行。作为2023年中国农民丰收节庆丰收系列活动之一，大会旨在发掘一批典型、推广一批样板、打造一批文创品牌、壮大一批农文旅企业，促进产业有市值、生产有颜值、生活有品质，在全社会营造推进乡村文化振兴的良好氛围，助力实施乡村振兴战略。本次大会主题为“文化繁荣 产业兴旺 创新引领 品牌强农”。

农业农村部有关负责人表示，此次活动为各地乡村文化工作者搭建了交流研讨、互学互鉴的平台，有利于激发乡村文化新活力，增强乡村产业新动能，引导各方力量持续推动乡村文化振兴。行业组织要充分发挥桥梁纽带作用，通过举办文化论坛、交流研讨、发布推介等活动，吸引社会各界广泛关注乡村文化建设，把乡村文化魅力风采传播出去，把社会各方面的资源引进来，共同参与到乡村文化建设洪流当中。

当代著名画家、中国美术家协会主席范迪安以视频方式为活动致辞。

经全国各地申报、专家组严格审核，大会确定了88家全国乡村文化产业创新影响力典型案例和文化品牌，涵盖了乡村文化产业的方方面面。在下午举办的“和美乡村 百花齐放”典型案例分享会上，来自海南、江苏、湖北、内蒙古、福建、浙江等地的9家单位及个人，介绍了他们发展文化产业的做法，分享了他们的发展经验。

当日晚，第三届全国乡村文化产业创新发展大会发布盛典举行，表彰了88家影响力典型案例和文化品牌。这些案例和品牌生动展现了各地创新推进乡村文化建设的实践探索，充分展示了文明乡风建设成果，为加快乡村文化振兴提供了示范引导。盛典用内容丰富、多姿多彩的活动全方位呈现了一场乡村文化的视觉盛宴。

据悉，本次活动由中国农民丰收节组织指导委员会办公室、农业农村部农村社会事业促进司、农业农村部乡村产业发展司、江苏省农业农村厅指导，由全国乡村文化产业创新联盟联合中共靖江市委、靖江市人民政府、中国农业电影电视中心、农民日报社、中国农业出版社、中国农村杂志社、全国农业展览馆、农业农村部规划设计研究院、中国大众文化学会、中国畜牧业协会、中国渔业协会、中国农业技术推广协会、中国农业国际合作促进会、中国优质农产品开发服务协会等共同主办。

（来源：农民日报）

(责编：王震、陈键)

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