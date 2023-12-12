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南通市海门区：

聚焦“百千工程”提质 绘就“新时代鱼米之乡”生动图景

2023年12月12日10:28 | 来源：人民网
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第二批主题教育启动以来，南通市海门区坚持把“百千工程”作为“三农”工作的主抓手和全面推进乡村振兴的龙头工程，加快建设独具江海田园风情特色的宜居宜业和美乡村。

一张蓝图锚定目标任务。聚焦市“百千工程”“一三五”（一个总目标、三个结合、五个重点）目标任务，制定《推进“百村示范、千村整治”工程三年行动实施方案》，明确10类55项重点任务清单，实行“双周通报、月度例会、季度考核点评、年度评先评优”高位推进机制，开展区人大、区委大督查办、区农业农村局“三位一体”督查，压实“一把手工程”一把手抓、抓一把手的工作责任。“一村一策”编制多规合一实用性村庄规划213个，占行政村总数的90%，有序推动悦来镇三村、四甲镇三村、正余镇四村、海门港新区五村组团发展，张謇故里常乐镇“四村联建”入选市级乡村振兴示范片。

一方美景提升生态“颜值”。把农村人居环境整治提升作为推进“百千工程”的关键切口，持续实施“8+1”工程，大力补齐改厕、农村生活污水治理等短板，累计完成户厕新建整改15931户，完成率87.08%。农村生活垃圾集中收运率100%，无害化处理率100%。组织开展“村庄清洁日”“我的家乡我建设”等活动，建成省级生态宜居美丽示范镇村12个、绿美村庄17个、特色田园乡村5个。

一条产业带富一方百姓。实施“吨粮田”建设三年行动，开展高标准农田百亩示范方、千亩示范片建设，逐步推进大面积均衡增产。以优质稻米、绿色蔬果、海门山羊、海门肉鸡、特粮特经、四青作物等优势产业为依托，推进农业全产业链建设，积极促进一二三产融合发展，打造“鲜活海门”区域品牌。1-10月，实现休闲旅游农业综合收入5.76亿元，同比增长21.1%。加大“云推介”“云签约”工作力度，全区实施农业农村重大项目38个，其中新建项目36个；年计划投资30.6亿元，实际完成投资28亿元，投资完成率91.3%。

一套机制提升管理质效。做强党建领航、规划引领、村企联建、户户参与四大关键支撑。推动自治、法治、德治、数治深度融合，实施“三带一跟”“四民工作法”“五社联动”等工作机制，形成以基层党组织为核心、党员队伍为示范、能人骨干为纽带、广大群众为主体、各方力量广泛参与的乡村治理新格局。积极推行农村河道、厕所、道路交通、绿化美化、环境保洁等一体化网格化综合管护，全面建立健全有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督“五有”农村人居环境长效管护机制。

(责编：王震、吕骞)
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