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工信部：从四个方面支持国家高新区加快形成新质生产力

2023年12月12日13:35 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者申佳平）“国家高新区诞生以来就肩负着‘发展高科技，实现产业化’的初心使命，在形成新质生产力方面具有重要优势。”12月12日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部火炬中心副主任李有平就国家高新区率先打造新质生产力、推进产业优化升级回答记者提问。

李有平指出，工业和信息化部将发挥科技创新的引领作用，进一步支持国家高新区加快形成新质生产力，开辟更多新领域新赛道，塑造发展新动能。主要包括四个方面。

一是高水平推进科技创新。推动更多国家战略科技力量和重大创新基地平台向国家高新区布局。引导园区通过联合共建、跨境合作等方式，集聚国内外高端创新资源，加快突破一批关键核心技术和标志性重大战略产品。鼓励高新区探索市场化和政府投入协同联动的关键技术攻关机制，支持各类创新主体参与国家、省级重大科技项目。

二是巩固提升特色优势产业。支持国家高新区聚焦特色优势产业，深入推进强链延链补链，提升全产业链竞争优势。支持有条件的国家高新区深度参与建设国家先进制造业集群，支撑打造一批世界级产业集群。鼓励高新区企业强化技术改造、新产品开发、新品牌孵化和新业务延伸。

三是培育壮大新兴产业。鼓励国家高新区实施一批引领型重大项目，强化新兴产业发展的科技支撑。引导高新区加快实施一批应用示范工程，加快新技术新产品新业态规模化发展。支持高新区完善新兴产业配套设施，健全专业化服务机制，强化精准化政策支持，引导新兴产业有序发展，形成良好产业生态。

四是前瞻布局未来产业。支持国家高新区面向前沿科技和产业变革领域前瞻部署一批未来产业。鼓励高新区企业深化与高等院校、科研院所等在基础前沿领域的研发合作，强化未来产业技术源头供给。鼓励高新区开放一批重大应用场景，以场景为牵引促进新技术迭代应用，加速培育孵化未来产业。支持国家高新区企业参与未来产业创新任务揭榜挂帅工作。

(责编：申佳平、吕骞)
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