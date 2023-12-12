原标题：金融大模型再进化，奇富科技大数据平台全面升级

在长达数十年的时间里，金融机构都将数据视为待挖的金矿，希望通过打造数据平台来赋能业务。然而，为何业内人士却一直认为这是一项艰巨的任务呢？

答案在于，虽然金融机构渴望将数据平台转化为业务的真正价值和生产力，但却缺乏关键的生产工具。这导致很多数据相关的工作仍然依赖繁琐的人工操作，例如制作繁杂的报表、构建指标、建立决策体系等，整体效率低下。

正是在这个看似沉重的任务背后，隐藏着无限的潜力和创新。奇富科技的毓数大数据平台在今年崭露头角，以对齐DataBricks、Snowflake等国际知名企业核心技术架构的方式，在计算引擎优化、智能诊断、业务连续性保障三方面实现了行业领先。

在计算引擎优化方面，最新架构的查询引擎降低了资源消耗和体验耗时，降幅达52%；采用的无感计算引擎升级机制，相当于为行驶的飞机更换了发动机；最新设计的二级查询加速引擎，使得超过80%的数据分析场景能在10秒内返回查询结果。

在智能诊断方面，超过85%的系统异常都可以由AI准确诊断并给出准确建议，用户问题可以即时得到解决；对于30%的异常任务，系统可以自动优化，失败自愈，保障SLA达成99%。

在业务连续性保障方面，核心场景双活和关键场景容灾设计使得系统更具弹性；复杂链路影响控制机制，令上游任务变更对下游的影响更可准确评估并控制。

这是怎么做到的？

最为重要的一点在于，奇富科技在今年率先引入了大模型这个关键的生产工具。引入大模型后，每个用户都有一个虚拟数据分析专家保驾护航，绝大部分的系统异常情况AI都可以准确诊断并给出准确建议，即时解决问题。沉浸式表单交互功能简化了工作流程，帮助用户提升了50%的工作效率。且支持SQL检索、SQL优化和NL2SQL功能，SQL编写相关工作效率能够提升80%。支持自动数据洞察，部分数据分析场景效率因此提升50%；支持AI Flow，复杂数据分析自动化处理，效率提升80%。

事实证明，基于大模型的AI建设让数据平台拥有更强大的生产能力。与此同时，大模型在数据平台建设中还注入了新的生产力。过去，结构化数据占主导地位，但大量非结构化数据却难以分析和利用。今天，新的技术突破让企业能够高效分析大量的非结构化数据。

更为重要的是，毓数平台的背后，体现的是对金融业务数据的洞察和理解，作为金融业务的服务底座，实现业务数字化赋能全链路闭环，最终推动了整个业务效率的极大提升。

在金融领域，大数据平台的关键性日益凸显。传统金融机构在严监管的压力下，对数据质量、数据时效性以及数据资产价值密度的要求不断攀升。大数据平台因此成为实现全渠道、全链路敏捷业务能力的有力解决方案。

毓数大数据平台不仅服务于奇富科技自身业务需求，同时也为整个金融产业的创新与升级提供强有力的动力。首先，通过汇聚各个部门的数据资产，大数据平台形成全景视图，可以帮助金融机构全面了解资产布局。其次，大数据平台提供完善的一站式开发和自助分析能力，使金融机构能够轻松通过可视化方式进行数据价值的挖掘和深度分析，提升前端业务能力。

随着金融行业数字化变革的深入，金融机构对大数据的依赖性越来越强，大数据平台的市场潜力将逐步显现。像奇富科技这样拥有大数据平台的技术厂商基于多年实战经验，推出新产品进入市场，对金融机构而言是个不错的选择，率先布局的金融机构有望更早占得先机。

(责编：曹淼、杨迪)

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