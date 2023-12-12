新华社北京12月12日电（记者陈炜伟、潘德鑫）国家发展改革委12日发布消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，支持灾后恢复重建和防灾减灾救灾能力提升，国家发展改革委根据增发国债项目实施工作机制确定的项目和国债金额，商有关部门下达2023年增发国债第一批项目清单。

国家发展改革委有关负责人介绍，第一批项目清单包括灾后恢复重建和提升防灾减灾能力、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设、重点自然灾害综合防治体系建设工程领域项目。国家发展改革委要求，各地方要进一步加快项目前期工作，加快资金拨付使用，强化项目监管，高质量推进项目建设，尽快形成实物工作量。

这位负责人表示，下一步，工作机制将抓紧推进后续批次项目审核，及时下达项目清单，同时督促地方切实加强项目管理，把项目建设成为民心工程、优质工程、廉洁工程，充分发挥对灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的积极作用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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