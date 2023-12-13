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山东烟台持续释放企业发展潜能

固本兴新 稳健前行（产经观察·走产业重镇 探实体经济）

本报记者 韩 鑫 侯琳良 王云杉
2023年12月13日07:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　泰和新材生产车间。
　　周绪波摄

　　万华化学产业园全景。
　　万小华摄

　　万华烟台工业园，管道纵横，货车穿梭，一派繁忙景象。尽管家电、纺织等下游行业需求仍处于恢复阶段，前三季度万华化学仍然实现营收正增长。

　　中集来福士展厅，各式船型花样繁多。超深水半潜式钻井平台、FPSO（浮式生产储卸油船）、双燃料冰级滚装船、海上风电安装船、深远海坐底式智能化网箱……不断拓展的高端海工装备背后，是企业持续加快的转型步伐。

　　企业强，则经济兴。今年前三季度，山东烟台市规模以上工业增加值同比增长11.6%，高于全国平均水平，规模以上工业企业实现利润总额452.51亿元，居山东省第一。

　　面对近年来市场的诸多下行压力，烟台的企业是如何作为的？近日，记者深入烟台企业一线，进行了采访。

　　推出新技术新产品，增强竞争优势

　　一款新型无纺布，让道恩集团打了一场漂亮的“翻身仗”。

　　“过去两年，集团每年产销量增幅都在10%左右，营收却迟迟不见增长。为什么？就是因为传统产品卖不上价格。”道恩集团研究院院长陈青葵告诉记者，广泛调研后，集团下属的道恩斯维特公司瞄准了一款新型绿色无纺布——并列双组分纺粘非织造材料，柔软又亲肤，性价比更高，还能回收再利用，“今年推向市场后，销量已达数千吨，有力支撑了营收增长。”

　　历经3年疫情，经济恢复需要一个过程，对企业的综合实力、应对策略提出了考验。面对考验，烟台一些优质企业立足主业、深耕细作，推出新技术新产品，赢得竞争新优势。

　　高弹性氨纶纤维，伸缩性强、回弹力好，广受下游服装企业青睐；蜂窝芳纶，耐腐蚀、强度高、重量轻，已作为机翼填充物广泛应用于航空航天领域……走进泰和新材集团股份有限公司展厅，高端纺织制品琳琅满目、用途广泛。

　　“过去习惯‘撒芝麻盐’式的平均用力，如今下行压力倒逼我们集中力量攻关优势产品。”泰和新材副总裁马千里说，今年前三季度，公司营收同比增长3.83%。

　　渤海之滨，位于招远市的玲珑轮胎生产车间内，全自动成型机正开足马力生产。生产成型的胎坯与自动物流对接取胎，在机器人辅助下实现自动装车。

　　“今年，国内轮胎市场恢复不及预期，但新能源汽车增长较快，带动企业效益增长。”山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁孙松涛告诉记者，前三季度公司实现营收145.3亿元，同比增长13.72%。

　　良好表现源自提早布局。受原材料价格上涨及需求下滑双重因素影响，玲珑轮胎曾一度承压。“这两年，我们看准新能源汽车产业发展前景，加大研发力度、调整产品结构，先后推出低滚阻、高耐磨、自静音轮胎等新产品，获得比亚迪等汽车厂商青睐。”孙松涛说，从配套燃油车转向新能源车让业绩增长动力更足，“目前，我们在国内新能源汽车轮胎配套市场占有率近1/4。”

　　烟台黄渤海新区，上汽通用汽车东岳奥特能超级工厂正在加紧建设，预计明年开始设备安装调试、2025年上半年投产，未来将成为国内领先的新能源汽车生产基地；在海阳市，短短3年多，东方航天港从无到有，占地约34平方公里的产业新城已见雏形，集海上发射、星箭制造、航天文旅等于一体的百亿级产业集群初具规模……新技术新产业加快落地，有力支撑工业经济稳定运行。前三季度，烟台谋划实施的402个工业增量项目已投产329个，新增产值923.8亿元。

　　“无论是从无到有、从国内转向海外，还是从传统转向新兴，客观上的内外部环境，都倒逼企业拓市场挖潜力，开掘出可观的增长空间，持续释放企业增长潜能。”烟台市市长郑德雁表示。

　　开辟新领域新赛道，拓宽产业空间

　　天气渐冷，蓬莱大金海洋重工有限公司的车间内生产火热。打磨、卷板、焊接……各道工序紧锣密鼓，一批批海上风电产品接连下线。

　　不远处的码头上，用于海上风电项目的单桩产品整齐摆放，等待吊装上船。“这批单桩直径8米、长74米，是为法国一个海上风电项目生产的，明年初将进行首批次发运。”项目经理王宁告诉记者。

　　抢工期、赶进度，11月本是传统风电产品生产淡季，大金重工何以“淡季不淡”？

　　“调整重点、发力海外是关键一招。”大金重工营销副总经理刘程程揭开谜底：近年来，我国风电产业快速发展，行业竞争更加激烈，为此，深耕国内市场多年的他们选择“闯荡蓝海”——进军高技术标准、高附加值的欧洲海上风电市场。

　　手握自建重件码头，产线又进行了改造升级，大金重工的出口业务持续扩张。今年，公司已向英国项目成功交付3批超大型单桩产品，预计全年出口收入超过10亿元。

　　市场竞争日趋激烈，不少企业瞄准了新领域新赛道，着力拓宽发展新空间。

　　11月9日，万华化学甲胺装置在四川梅山基地一次性开车成功，这一全球首套单线产能最大的一体化装置，成为万华化学在新能源电池产业落下的关键一子。

　　“今年以来，石化行业较为低迷，要拓展利润空间，必须形成新增长点。”万华化学集团党委副书记丛浩说，近年来，公司在聚氨酯、石化、精细化工品等传统业务领域基础上，投资上百亿元，加快延展产业链，打造“新能源电池化学品超市”，“新的业务板块，正在成为‘第二增长曲线’”。

　　遭遇前几年传统海上钻井项目订单集中释放后，中集来福士集团未雨绸缪、提早行动，调转船头驶入成长性更强的“新海域”——“3060”系列海上风电安装船，已成功落地国内多个海上风电项目；“国鲍一号”“百箱计划”等24座海洋牧场平台相继交付使用……

　　“瞄准新领域后，我们往往先用两年时间进行市场研究和人才储备。一些国外船东前来考察时，发现我们已具备相关设计建造能力，就愿意下订单。”中集来福士党委副书记杨易川告诉记者，公司从单一海上钻井到海上油气生产、海洋渔业、海上服务，坚持多元发力、持续做强海工装备，有力拓展了增长空间。

　　发力高端化智能化绿色化，积蓄发展后劲

　　深入推进新型工业化，要求制造业迈向高端化、智能化、绿色化。在这方面，烟台不少企业持续发力。

　　聚焦高端化，提升盈利空间。

　　走进南山铝业加工制造车间，一根根圆柱体状的铝锭经过熔铸、拉伸、淬火、裁剪等工序后，变成不同规格的高强度铝材。公司的拳头产品航空型材从这里下线后，“身价”倍增，进入各大航空主机厂。

　　民企进入航空供应链，难度不小，但意义重大。“受海外需求减弱、铝价下跌等因素影响，今年行业景气度弱于往年。”南山铝业董事长吕正风说，得益于多年技术攻关，蓄力高端制造，今年公司净利润稳步增长、逐季回升，上半年航空板、汽车板等高端产品创造利润约占公司总利润的30%。“随着高端产能持续释放，公司成长空间将逐步打开。”

　　加快智能化，实现降本增效。

　　烟台正海磁材公司智能工厂内，通道整洁、机声隆隆，一块块磁体经由质量检验后，即将装车运往新能源汽车厂。一旁的车间综合看板上，设备参数、产品质量、订单进度等指标一览无余、数据实时跳动。

　　“产品定制化程度高，对设备之间协同能力提出更高要求。”公司副总经理彭步庄介绍，过去质量控制依靠人工查看，效率低还易出错。为提高效率，近3年公司投资上亿元，邀请专业企业为公司把脉诊断，推动数字化转型。

　　数字化、智能化为企业带来实打实的好处。彭步庄告诉记者，去年公司完成智能化改造后，设备综合开机率提高10%，综合能耗下降5%以上，“劳动强度也大为降低，有利于企业招揽更多高技能人才”。

　　瞄准绿色化，推动节能降耗。

　　漫步万华烟台产业园区，闻不见异味，听不见噪声，看不见“跑冒滴漏”。“通过深度挖掘设施设备节能潜力，公司节能降耗水平持续提升。”丛浩告诉记者，通过实施废热回收利用项目，园区建成了一体化能量利用热水管网，每年可节约煤炭约260万吨，减排二氧化碳676万吨、二氧化硫2.2万吨、氮氧化物1.9万吨。

　　无盐、无碱、常温下快速染色，泰和新材研发推出节水型绿色印染技术，目前已进入中试阶段；南山铝业10万吨再生铝保级利用项目投产，让废旧铝材实现循环再利用……今年以来,烟台市累计实施智能化、绿色化技改项目511个。

　　抓龙头，铸链条，强集群，稳增长。2022年，烟台启动实施企业倍增计划，出台10个方面支持政策，对4年内产值年均增幅不低于20%的骨干型企业和3年内产值年均增幅不低于25%的成长型企业等给予奖励，激励企业跑出发展“加速度”。今年前三季度，全市252家倍增培育企业产值占全市规上工业的66%，增速高于规上工业2.7个百分点，78家企业增长20%以上。

　　“烟台的发展，离不开企业家们带领企业承压前行、勇攀高峰。从一年来的实践看，倍增企业顶住压力、求新求变，攻难关促转化，抢订单拓市场，推进数字化智能化绿色化，交出了一份优异成绩单。”山东省委常委、烟台市委书记江成表示，下一步将以更加精准顺畅的要素供给、更为及时有力的纾困举措，激励更多倍增企业涌现。

　　《 人民日报 》（ 2023年12月13日 18 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)
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