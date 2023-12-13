人民网北京12月13日电 （记者李栋）记者从农业农村部了解到，为做好今冬明春特别是元旦、春节期间蔬菜保供稳价，确保市场平稳运行，农业农村部对当前蔬菜产销工作作出部署，要求各级部门压紧压实责任，引导有序生产，切实加强“菜篮子”产品生产供给，加强产销对接，保障菜农收益。

据气象预报，12月13日至15日，陕西南部及华北、黄淮北部、东北地区南部和东部等地部分地区有大到暴雪，局地大暴雪；陕西中部、山西南部、河南中北部局地有冻雨；黄淮、江淮、江汉及湖南北部、重庆北部等地有中到大雨、局地暴雨。

农业农村部要求，密切关注天气变化，紧盯可能出现的灾害，进一步细化完善蔬菜生产和应对灾害技术方案，加固蔬菜大棚等生产设施，强化水肥管理，做好病虫害防控，确保蔬菜稳产和质量安全。

“针对今冬明春厄尔尼诺现象可能带来的灾害性天气影响，加强产销形势分析研判和部门会商，及时预警市场异动，及早启动相关预案。”农业农村部相关负责人表示，此外还要做好均衡供给和产销对接等工作。

在促进均衡供给方面，要合理安排蔬菜品种结构、种植规模和上市茬口，避免集中上市和阶段性短缺。南方地区要充分发挥冬季光温优势，扩大紧缺品种蔬菜生产。北方地区要稳定设施蔬菜规模，增加冬春地产鲜菜供应量。

在产销对接方面，要健全省部联动工作机制，搭建信息、产品、基地等对接平台，提升产销对接针对性、精准性、有效性。对于可能出现滞销卖难的蔬菜品种，强化产销对接服务，努力保障菜农收益。

“要提升产地仓储保鲜设施利用效率。充分发挥冷藏保鲜设施作用，加快耐储蔬菜冬储进度，提升设施供需匹配效率和应急管理能力。”该负责人表示。

(责编：杨曦、吕骞)

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