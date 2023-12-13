人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加强产销对接保障菜农收益 农业农村部部署当前蔬菜产销工作

2023年12月13日08:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月13日电 （记者李栋）记者从农业农村部了解到，为做好今冬明春特别是元旦、春节期间蔬菜保供稳价，确保市场平稳运行，农业农村部对当前蔬菜产销工作作出部署，要求各级部门压紧压实责任，引导有序生产，切实加强“菜篮子”产品生产供给，加强产销对接，保障菜农收益。

据气象预报，12月13日至15日，陕西南部及华北、黄淮北部、东北地区南部和东部等地部分地区有大到暴雪，局地大暴雪；陕西中部、山西南部、河南中北部局地有冻雨；黄淮、江淮、江汉及湖南北部、重庆北部等地有中到大雨、局地暴雨。

农业农村部要求，密切关注天气变化，紧盯可能出现的灾害，进一步细化完善蔬菜生产和应对灾害技术方案，加固蔬菜大棚等生产设施，强化水肥管理，做好病虫害防控，确保蔬菜稳产和质量安全。

“针对今冬明春厄尔尼诺现象可能带来的灾害性天气影响，加强产销形势分析研判和部门会商，及时预警市场异动，及早启动相关预案。”农业农村部相关负责人表示，此外还要做好均衡供给和产销对接等工作。

在促进均衡供给方面，要合理安排蔬菜品种结构、种植规模和上市茬口，避免集中上市和阶段性短缺。南方地区要充分发挥冬季光温优势，扩大紧缺品种蔬菜生产。北方地区要稳定设施蔬菜规模，增加冬春地产鲜菜供应量。

在产销对接方面，要健全省部联动工作机制，搭建信息、产品、基地等对接平台，提升产销对接针对性、精准性、有效性。对于可能出现滞销卖难的蔬菜品种，强化产销对接服务，努力保障菜农收益。

要提升产地仓储保鲜设施利用效率。充分发挥冷藏保鲜设施作用，加快耐储蔬菜冬储进度，提升设施供需匹配效率和应急管理能力。该负责人表示。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
雨雪更大、降温更猛 大范围雨雪寒潮又来了
　　人民网北京12月12日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，12月13日至15日，新一轮雨雪天气将再次影响我国中东部地区。寒潮也将“发货”，给我国大部地区陆续带来剧烈降温。…
避免“一刀切” 金融监管总局公布《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》
　　人民网北京12月12日电 （记者杜燕飞）为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，维护行业秩序，金融监管总局日前起草了《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），向社会公开征求意见。 金融监管总局有关负责人表示，《办法》的起草，坚持严格依法处罚。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部