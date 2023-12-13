人民网北京12月13日电 （黄盛）如何不断深化国有经济理论与实践问题研究？如何在国有企业改革深化提升行动中，加快形成新质生产力、优化国有经济结构调整，为做强做大做优汇聚各界力量？在日前举办的首届“中国式现代化与现代新国企”交流研讨会上，多位业内人士认为，在新一轮国企改革深化提升行动契机下，国有企业需加速形成新质生产力，进一步优化国有经济布局结构，把发展经济的着力点放在实体经济上，着力从速度规模型向质量效率型发展转变，进一步加大关键核心技术攻关力度，积极服务国家重大战略，切实发挥好科技创新国家队、产业发展领头羊、安全支撑主力军作用。

加快形成新质生产力

做强做优做大现代新国企

中央党校（国家行政学院）中国式现代化研究中心主任张占斌表示，新质生产力代表生产力演化过程中的一种能级跃升，是科技创新发挥主导作用的生产力，以高效能、高质量为基本要求，以高新技术应用为主要特征、以新产业新业态为主要支撑、正在创造新的社会生产时代的生产力。培育和塑造新质生产力是构建现代化产业体系的必然要求，也是遵循可持续发展基本规则，强化产业源头技术创新和产业系统创新能力，不断提升国家综合实力与国际竞争力并实现高质量发展的必然选择。

中国社会科学院经济研究所副所长原磊认为，我国国有经济布局与中央要求的聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能还有一定差距。国有企业要在形成新质生产力中发挥主导作用，要向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的重要行业集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。

国家发改委经济体制与管理研究所研究室主任刘现伟建议，国有经济布局优化调整方向，要明确国有经济功能定位，保持国有经济适度规模，优化国有资本行业布局，优化国有资本企业布局。推进国企改革深化提升行动，要以管资本为主深化监管体制改革，要完善国企分类监管体制，要深度转化国有企业经营机制，要提升核心竞争力、增强核心功能。

立足国有企业的使命、竞争和本质看改革，新兴际华集团党委委员、专职派出董事刘其先认为，国企需聚焦使命定位推进攻坚深化提升，增强核心功能，发挥中国式现代化顶梁柱作用；聚焦致命穴位推进攻坚深化提升，提高核心性能，发挥中国式现代化排头兵作用；聚焦立命本位推进攻坚深化提升，管好核心本能，发挥中国式现代化压舱石作用。

清华大学马克思主义学院院长朱安东认为，在国际政治经济新形势下建设社会主义现代化强国，必须充分认识并充分发挥国有经济的重要作用，坚定不移做强做优做大国有企业。

以高质量发展为引领

构筑国企发展最大“同心圆”

国务院国资委新闻中心副主任张义豪表示，国资央企要坚持把围绕中心、服务大局作为宣传思想文化工作的基本职责，围绕实施国有企业改革深化提升行动这一重大战略部署，聚焦做强做优做大国有资本和国有企业的目标要求、提高企业核心竞争力和增强核心功能、实现科技自立自强、建设现代化产业体系、支撑国家战略安全、优化布局结构调整、提升公司治理水平、全面加强党的领导和党的建设等重点任务，着力打好新闻宣传、舆论引导“组合拳”，展现新时代新征程国资央企取得的新成就，在全社会构筑起推动国资央企事业发展的最大“同心圆”。

“要加强对国有经济发展规律的研究和理论阐释，深入总结国企改革发展的好经验、好做法、好成果，并将实践经验提升为理论观点，为国资央企高质量发展提供坚实的学理依据和实践支撑。”国务院国资委研究中心党委副书记、纪委书记杜国功表示，要积极向社会发布和推出一批具有重要参考价值、公信力的智库成果，打造具有国内外影响力的研究品牌，充分用好期刊、报告、论坛等载体，不断拓展发声渠道，更好发挥智库影响力。

中国兵器工业集团有限公司党群工作部（党组宣传部）高级专务李勇表示，把“1+5”战略作为当前和未来一段时期推动高质量发展的战略引领，着力夯实安全质量两大基石、加强原创性引领性技术攻关、着力推动集团公司产业化协同化发展、着力推动集团公司战略性新兴产业发展，着力打造高水平的科技自立自强能力，打造智能化、性能优、规模化、低成本的研制生产能力，提升产业高端化、智能化、绿色化发展能力，提升现代企业治理能力。

大力度把国企改革向纵深推进，需要坚持和加强党的全面领导。《现代国企研究》杂志总编辑高继革认为，坚持和加强党的全面领导要贯彻到企业改革发展和党的建设工作各方面，贯彻到企业决策、执行、监督治理各环节和企业科研、生产、经营、管理活动全过程。在全面领导的路径上，坚持从决策、监督、执行、思想、组织、干部、职工、考核八个方面找准结合点，把制度贯穿始终，完善畅通党的领导“八个统一”的实现路径。在全面领导的实践要求上，中央企业坚持和加强党的全面领导是党的重大理论创新、重大战略部署在中央企业的具体实践。

也有业内人士认为，在巩固国企改革三年行动成果的基础上，乘势而上推进国企改革深化提升行动，要以更大力度、更实举措推进各项工作，推动国企改革发展迈上新台阶，为构建新发展格局、促进高质量发展作出更大贡献。

(责编：杨曦、吕骞)

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