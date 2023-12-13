原标题：交通银行签署绿色金融普惠金融共建协议 助力长三角一体化示范区高质量发展

12月9日，高水平建设长三角生态绿色一体化发展示范区工作推进会在上海青浦召开。会上，交通银行业务总监、上海市分行行长涂宏代表长三角一体化示范区金融同城化服务创新发展联盟，与示范区执委会、两区一县人民政府及联盟金融机构代表，共同签署共建示范区绿色金融普惠金融合作协议。交行将更好发挥示范区金融同城化服务创新发展联盟理事长单位作用，紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词，以上海主场建设和数字化转型为突破，集聚各家金融机构合力，建强完善金融服务功能，不断推动长三角一体化“蓝图规划”落地变为“现实画卷”。

据悉，示范区金融同城化服务创新发展联盟早在2021年11月成立伊始，就与青吴嘉三地政府签署了《金融赋能长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展战略合作协议》，成立“科创金融、普惠金融、绿色金融、同城化金融”四个专业委员会，举办示范区科技金融论坛，编制示范区碳普惠建设方案，共建示范区E企融·信易贷平台，创新“信用+医疗”项目荣获《全国优秀信用案例》，金融服务示范区建设取得了积极成效。

关于本次签约，涂宏表示，未来联盟将围绕科创金融、普惠金融、绿色金融、同城化金融等领域，在共建示范区绿色金融普惠金融框架下，进一步服务科技创新和产业创新的跨区域协同，完善一体化发展体制机制，服务示范区加快建设，不断谱写长三角一体化战略在示范区落地的新篇章。

据交行长三角一体化部负责人丁承介绍，为更好服务长三角一体化发展国家战略，交行在总行层面专设机构，牵头国家战略在交行落地实施，为全行高质量发展贡献“长三角经验”。

目前，交行为服务示范区一体化改革创新“试验田”，已推出区域转账手续费减免、同城化授信等专属制度政策，参与了示范区碳普惠联动机制和双碳信息平台建设，区内经营机构积极践行绿色理念首批获颁“零碳网点”，培育出一批包括“交政通”政务跨省通办进网点、E企融·信易贷平台数据赋能普惠产品、基于“智慧大脑”数字底座的“信用+医疗”等产品创新成果。

未来，交行将进一步贯彻落实深入推进长三角一体化发展座谈会精神，持续发力打造示范区“数字化”和“同城化”金融特色，构建金融同城化服务体系，在重点项目、重点工作、重点领域等维度全方位服务示范区加快建设，推动长三角一体化发展取得新突破。

(责编：董童、杨迪)

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